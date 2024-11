Juventudes Socialistas acusa a Andalucía de "robarles el futuro" a los jóvenes "privándoles de la FP pública"

Juventudes Socialistas ha acusado a la Junta de Andalucía de "robarles el futuro" a los jóvenes "privándoles de la FP pública en su apuesta total por la privada", toda vez que han criticado que desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, la FP pública "solo crece un 1,22% el número de plazas, mientras que la privada y concertada crece más del doble, siendo más de 30.000 jóvenes los que se han quedado fuera de la opción pública".

Así lo han manifestado a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva, la secretaria de Educación, Formación Profesional y Universidad de Juventudes Socialistas de Andalucía, Rocío Vázquez, y el secretario de Organización de JSA-Huelva, Rafael Domínguez.

Ambos han puesto sobre la mesa el "desgaste" que está sufriendo la educación pública por parte de la Junta de Andalucía. "Tenemos dos modelos, el del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que destina más de 140 millones de euros para la creación de 70.000 nuevas plazas para la FP, mientras que, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, la FP pública sólo crece un 1,22% el número de plazas y, sin embargo, la FP privada y concertada crece más del doble de lo que tenía, pasan de 21.000 plazas a más de 40.000", ha dicho Rocío Vázquez.

Además, la socialista ha agregado que el curso se ha iniciado con "rechazo de 112 millones de euros destinados a la creación de más de 12.000 plazas en la educación pública".

Por otro lado, Rocío Vázquez ha incidido que en la provincia de Huelva "se han cerrado más de 170 plazas de clases en los colegios públicos", mientras que la financiación para la universidad privada como para la FP privada es "una vergüenza". "Todos tenemos que tener ese derecho a la educación de calidad, sin tener en cuenta el nivel económico. Siempre estaremos en contra de este modelo de gestión privada", ha aseverado.

Por su parte, el secretario de Organización de JSA-Huelva, Rafael Domínguez, ha subrayado que "esta es la dura realidad que viven miles de jóvenes andaluces y onubenses que ven como la Junta de Andalucía les niega una plaza de FP". "Y es que son más de 30.000 jóvenes los que se han quedado fuera de su primera opción este año, más de 30.000 jóvenes a quienes Juanma Moreno les ha dicho que no", ha criticado.

"Esto obedece a una hoja de ruta marcada minuciosamente por el presidente andaluz, por la que ha decidido recortar en la FP pública para que tengan que acudir a la privada. Esto es completamente intolerable, y Juanma Moreno tiene que dar una respuesta porque, según datos de la propia Consejería de Educación, desde su llegada a la Presidencia de la Junta de Andalucía se han duplicado el número de personas inscritas en la FP privada", ha recriminado.

Además, Domínguez ha subrayado que esta política es "atentar contra la igualdad de oportunidades", por lo que se ha preguntado que "pasa con aquellos chavales que no puedan permitirse una FP privada que cuesta de media 6.000 euros".

El responsable de Organización de Juventudes Socialistas en Huelva ha indicado, además, que "esta nefasta gestión de la PF pública no se reduce solo a la falta de plaza y a apostar por la privada en detrimento de la pública, ya que se extiende, también, al tema de la FP Dual".

Así, ha indicado que el Gobierno de España aprobó hace dos años una Ley de Formación Profesional que las comunidades autónomas han podido ir adaptando, "pero que, a día de hoy, nos encontramos que no solo no la han adaptado, sino que no tiene ningún plan ni estrategia a seguir". "Una situación que la están pagando los propios jóvenes y sus familias afectadas que ven cómo se tienen que buscar su propia empresa, mientras que la FP privada sí tiene acuerdos de colaboración con entidades y con empresas", ha señalado.

Rafael Domínguez ha reprochado que "esto es inaceptable y que, una vez más, la Junta de Andalucía para favorecer a unos pocos, está dejando desamparados a los chavales de la pública y jugando con el futuro de los jóvenes".