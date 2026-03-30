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Natalia Verbeke deja sin palabras a David Broncano en ‘La Revuelta’: “Soy una atleta sexual”

La actriz argentina acude al programa de RTVE para promocionar ‘Lapönia’, junto a Ángela Cervantes, una película que aborda “la existencia de algo superior”

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Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke en el programa 'La Revuelta' para promocionar 'Lapönia'
Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke acuden al Teatro Príncipe de Gran Vía como invitadas en el programa de RTVE para promocionar 'Lapönia'. / Captura de pantalla

Dos son las actrices que han acudido al Teatro Príncipe Gran Vía como invitadas al plató de La Revuelta: Ángela Cervantes (Barcelona, 33 años) y Natalia Verbeke (Buenos Aires, 51 años) han promocionado su nuevo proyecto conjunto. Las artistas forman parte del elenco de Lapönia (David Serrano, 2026), en el que actúan junto a Julián López y el actor noruego Vebjørn Enger. La película, según ha descrito Verbeke indaga en saber “si crees o no en la magia”, así como “en la existencia de algo superior”.

Durante el programa, emitido en La 1 una hora antes por el estreno de Masterchef14, las actrices han relatado su paso por Bilbao, donde han rodado la película. Con varias risas de por medio, Cervantes y Verbeke le han explicado a David Broncano cómo han hecho pasar los escenarios en el País Vasco por Laponia finlandesa, lugar al que el presentador ha acudido en varias ocasiones, según ha revelado.

La rotunda declaración de Natalia Verbeke: “He perdido la cuenta de mis relaciones”

De entre las anécdotas a subrayar de la pasada noche en La Revuelta, la actriz Natalia Verbeke sorprendió al presentador durante su participación en el programa al afirmar: “Soy una atleta sexual, te lo puedo asegurar”. La rotunda declaración se produjo cuando Broncano le consultó sobre el número de sus relaciones sexuales en los últimos 30 días.

Verbeke respondió: “He perdido la cuenta de mis relaciones en los últimos 30 días”. Comentario que dejó sin palabras al presentador. Insistida por una cifra aproximada, la actriz se negó a precisar el dato. Durante la charla, Verbeke explicó entre risas que su pareja es deportista y exjugador de rugby: “Es gente muy poderosa que te coge en brazos y te hace unos placajes que no veas...”, manifestó la intérprete en tono humorístico.

Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke ganan el diploma a 'invitadas majas' en 'La Revuelta'
Las actrices Ángela Cervantes y Natalia Verbeke ganan el diploma a 'invitadas majas' en 'La Revuelta'. / Captura de pantalla

La transparencia de Ángela Cervantes y la relación con su hermano: “Está bien que invitéis a perdedoras”

La participación de Ángela Cervantes en La Revuelta generó impacto durante la emisión más reciente del programa, marcada por un intercambio de regalos y un reconocimiento especial del presentador David Broncano. Ambas actrices, entre risas del presentador, han recibido un diploma de ‘invitadas majas’ y un ramo de flores, mientras que el presentador ha sido obsequiado con un proyector que recrea la aurora boreal, en alusión directa al título del filme.

Posteriormente, la complicidad forjada en el set trascendió la pantalla. Natalia Verbeke elogió a su colega, describiéndola como “la mejor actriz del momento“, valoración que provocó una reacción de modestia en Cervantes. Verbeke agregó: ”Es una barbaridad, nos va a hundir a todas“. Cervantes, por su parte, ha destacado la admiración y el respeto mutuo entre ambas, señalando la satisfacción de compartir escenas cómicas con la actriz argentina.

Tras ganar el Goya, Álvaro Cervantes reflexiona sobre los privilegios y la necesidad de que el cine aborde temas y realidades que a menudo se ignoran, como las diversas discapacidades.

La dinámica vivida en el plató, caracterizada por la transparencia y la interacción entre las protagonistas, ha recibido la atención grata de la audiencia. “Está bien que también invitéis a perdedoras“, ha bromeado Cervantes, frase que ilustra el tono distendido que ha predominado durante el programa. El chiste nace de que en anteriores programas, Álvaro Cervantes (su hermano) acudió a RTVE tras ganar el Goya a Mejor Actor de Reparto por Sorda (Eva Libertad, 2025). El vínculo personal y profesional entre las actrices ha quedado en evidencia tanto en los gestos como en las declaraciones.

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