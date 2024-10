El PP pregunta a Sánchez si "asumirá su responsabilidad" tras pedir el juez que se impute a Ábalos, su "mano derecha"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si "asumirá su responsabilidad" tras pedir el juez al Tribunal Supremo que se investigue al exmnistro José Luis Ábalos, que fue su "mano derecha".

"La mano derecha de Sánchez ya va camino del Tribunal Supremo", ha asegurado Gamarra después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' haya enviado al Tribunal Supremo la causa al completo, al tiempo que ha instado a que se investigue al diputado Ábalos, extitular de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

Gamarra ha subrayado que fue Pedro Sánchez el que situó a Ábalos en esos cargos de responsabilidad, tanto en el Gobierno como en el PSOE. "Quien entregó a Ábalos todo el poder en el PSOE y en el Ministerio de más presupuesto, el 'número 1', ¿asumirá su responsabilidad?", ha preguntado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Además, ha acompañado su mensaje con el vídeo del aplauso que le dieron los diputados del PSOE a Ábalos en febrero de 2020, en una sesión plenaria en la que PP y Vox pidieron la dimisión del entonces ministro por el llamado 'caso Delcy Rodríguez' relativo al viaje de la vicepresidenta venezolana a España pese a la prohibición de pisar suelo europeo.

Por eso, la 'número dos' del Partido Popular ha preguntado si, igual que Pedro Sánchez, también van a asumir su responsabilidad "todos los que le dieron su aplauso cuando ya empezaban a conocerse sus desmanes".

SÉMPER PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que la petición del juez para que se investigue a Ábalos "parece la consecuencia natural de todo" lo que están viendo estos días sobre los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

"El nivel de escándalos de tal magnitud que parece razonable que quien es diputado nacional tenga que dar cuentas ante un juez o un magistrado y, en este caso, tendrá que ser ante el Supremo", ha indicado, para añadir que los grupos parlamentarios tendrán que votar el suplicatorio a Ábalos.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Sémper ha avisado al PSOE que "todo se acabará sabiendo" y "todo se terminará por saber". "Esta es la mejor noticia de todo lo feo que estamos viendo", ha sentenciado.

"SEGUIMOS SIN SABER POR QUÉ SE CESÓ A ÁBALOS"

Al ser preguntado si cree que el Gobierno debe ofrecer alguna explicación tras esa decisión judicial sobre Ábalos, Sémper ha indicado que al PP le gustaría que el Gobierno "diera alguna explicación" porque "hay muchos espacios de opacidad".

"El presidente del Gobierno no se somete a las preguntas de la prensa sobre esta materia, los ministros en este Congreso no responden a la oposición y siempre la respuesta es el 'y tú más', y seguimos sin saber por qué Ábalos fue cesado como ministro y como secretario de Organización. Aquello no tuvo ninguna explicación", ha enfatizado.

Además, Sémper ha destacado que tampoco saben por qué después el presidente del Gobierno decidió contar con Ábalos en las listas electorales para las generales. "No sabemos por qué quien no valía para ser ministro o secretario de Organización, si valía para ser diputado y pasar a estar aforado", ha enfatizado.

Según Sémper, es "razonable" y "lógico" que el Gobierno ofrezca explicaciones y conteste esas preguntas. "Es lógico que los ciudadanos se lo pregunten y que la oposición pregunte también sobre esto", ha finalizado.