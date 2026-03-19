La fragata Cristóbal Colón atraca en una escala de descanso en el puerto de Souda (Creta)

Madrid, 19 mar (EFE).- La fragata Cristóbal Colón se encuentra desde este jueves y hasta el próximo 22 de marzo atracada en el puerto de Souda (Creta), que funciona como puerto de descanso como parte de un plan de relevos en la zona de operaciones de la misión defensiva en Chipre.

Así ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, en el que ha explicado que la ministra, Margarita Robles, ha mantenido una videoconferencia con el comandante de la fragata el capitán Gabriel Pita da Veiga, a quien ha felicitado por el "enorme esfuerzo" que ha supuesto el traslado "en un tiempo récord" desde el mar Báltico para participar en la misión defensiva en Chipre.

Defensa ha destacado que la integración de la fragata Cristóbal Colón en esta misión defensiva, junto al portaaviones francés Charles de Gaulle y buques de otros países europeos, ha supuesto un ejemplo de "eficiencia, interoperabilidad y coordinación" con el resto de países que forman parte del grupo naval.

La fragata se encuentra realizando una misión encuadrada en la Estrategia de Disuasión y Defensa de la Alianza, aportando protección al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y junto a navíos procedentes de Francia, Italia y Países Bajos.

Inicialmente, esta integración se centraba en la participación en el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’ de la OTAN en aguas del Báltico y del mar del Norte. Sin embargo, tras el ataque sufrido en Chipre con motivo del conflicto en Oriente Próximo, se prolongó su permanencia con el grupo, continuando con su despliegue en el Mediterráneo oriental, en labor defensiva, de seguridad y protección de Chipre.

"Una vez más, la Armada española está donde tiene que estar, dejando muy alto el pabellón de España", ha asegurado la ministra.

Por su parte, el comandante de la fragata ha manifestado que los 186 integrantes de la dotación, compuesta por 155 hombres y 31 mujeres, se encuentran "con la moral muy alta y totalmente comprometidos con la defensa del territorio europeo". EFE