Fiscalía ve por primera vez delito de torturas en una detención de la policía franquista

Barcelona, 19 mar (EFE).- La Fiscalía de Barcelona ha concluido que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía franquista durante su detención en 1977, tras su primera investigación penal por crímenes de la dictadura, pero plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

El Ministerio Público, según ha informado en un comunicado, concluye que los maltratos a Blanca Serra constituyen un "delito de torturas" perpetradas "en el contexto de crímenes contra la humanidad", tras concluir la primera investigación penal que ha abierto en España por las torturas de la policía franquista, en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022. EFE

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