Espana agencias

En libertad los acusados de drogar a una menor y llevarla a un hotel en Torremolinos

Guardar

Málaga, 19 mar (EFE).- Los dos hombres que fueron detenidos por amenazar y suministrar drogas a una menor que logró escapar de ellos en un hotel de Torremolinos (Málaga) han quedado en libertad provisional, según ha acordado la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de esta ciudad el pasado domingo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la menor consiguió en un momento de la noche zafarse de los hombres y refugiarse en una habitación contigua hasta la intervención policial que derivó en el arresto y en la que también fue detenido un menor de edad, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

En la declaración, la menor negó haber sufrido ningún tipo de abuso o agresión sexual y, tras oírla a ella y a los dos varones arrestados, el juez de guardia acordó la libertad provisional de ambos con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

Los hombres están investigados por la presunta comisión de los delitos de amenazas, suministro de sustancias estupefacientes a un menor de edad y de otro delito contra la salud pública, dado que les fue intervenida una cantidad de droga.

La menor confirmó en sede judicial que había sido amenazada por los tres detenidos y que le fueron suministradas drogas para su consumo.

Sin embargo, en presencia del juez de guardia y del fiscal negó haber sufrido tocamientos o agresiones sexuales por parte de ellos.

La menor consiguió escapar de la habitación y refugiarse en otra contigua, donde fue auxiliada por un huésped hasta la llegada de la Policía. EFE

Últimas Noticias

Montero reconoce que los presupuestos se retrasarán "unas semanas" más allá de marzo

Infobae

Azcón exige por carta a Sánchez más peso de Aragón en la Comisión del Bicentenario de Goya

Infobae

Activan dispositivo especial por aumento de desplazamientos tras mes de ayuno del Ramadán

Infobae

Feijóo niega que Génova esté detrás del manifiesto de exdirigentes de Vox

Infobae

Dos detenidos con 3.700 litros de combustible tras una persecución en San Fernando (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma como accidente

La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar

Roldán Rodríguez, expiloto profesional: “La mayoría de accidentes en carretera no se evitan siendo un gran conductor, sino por alejarse de los problemas”

Podemos se abre a la conversación sobre la unidad de la izquierda: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona el 9 de abril

Dinamarca camufló en el ejercicio ‘Arctic Endurance’ un despliegue militar real en Groenlandia por temor a una invasión de Estados Unidos

Un alcalde gana las elecciones del pueblo y a los dos días aparece su granja quemada: “Es un acto criminal”

ECONOMÍA

Un empleado se va de

Un empleado se va de baja “por estrés”, la empresa le sigue con un detective y lo despide porque parece que tiene otro trabajo: es nulo y debe recontratarlo

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si trabajas festivos, podrías perder mucho dinero si no sabes esto”

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions