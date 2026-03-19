En libertad los acusados de drogar a una menor y llevarla a un hotel en Torremolinos

Málaga, 19 mar (EFE).- Los dos hombres que fueron detenidos por amenazar y suministrar drogas a una menor que logró escapar de ellos en un hotel de Torremolinos (Málaga) han quedado en libertad provisional, según ha acordado la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de esta ciudad el pasado domingo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la menor consiguió en un momento de la noche zafarse de los hombres y refugiarse en una habitación contigua hasta la intervención policial que derivó en el arresto y en la que también fue detenido un menor de edad, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

En la declaración, la menor negó haber sufrido ningún tipo de abuso o agresión sexual y, tras oírla a ella y a los dos varones arrestados, el juez de guardia acordó la libertad provisional de ambos con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

Los hombres están investigados por la presunta comisión de los delitos de amenazas, suministro de sustancias estupefacientes a un menor de edad y de otro delito contra la salud pública, dado que les fue intervenida una cantidad de droga.

La menor confirmó en sede judicial que había sido amenazada por los tres detenidos y que le fueron suministradas drogas para su consumo.

Sin embargo, en presencia del juez de guardia y del fiscal negó haber sufrido tocamientos o agresiones sexuales por parte de ellos.

La menor consiguió escapar de la habitación y refugiarse en otra contigua, donde fue auxiliada por un huésped hasta la llegada de la Policía. EFE