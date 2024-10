Cataluña quiere incluir el régimen sancionador del alquiler en la ley de acompañamiento

Barcelona, 22 oct (EFECOM).- La consellera y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha explicado este martes que quieren incluir el régimen sancionador previsto en la Ley de Vivienda para quienes incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres en la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Paneque ha asegurado que el Govern mantiene el objetivo de tener el presupuesto aprobado el 1 de enero de 2025 y que el régimen sancionador se incluya en la ley de acompañamiento para agilizar su tramitación.

"Mi compromiso es tener el régimen sancionador listo antes de acabar el año. Una de las propuestas es que esto pudiera incluirse en la ley de acompañamiento. No me cierro a otras posibilidades, como una tramitación parlamentaria, pero la ley de acompañamiento nos permite una inmediatez en la aprobación que una tramitación parlamentaria no tiene", ha argumentado.

"Como nos parece que es una cuestión urgente intentaríamos llevarlo (en la ley de acompañamiento), por eso poníamos el límite en la finalización de este año 2024", ha agregado.

Paneque no ha concretado las multas que contemplará el régimen sancionador para quienes incumplan la regulación que limita el precio de los alquileres o hagan fraude con el alquiler de temporada.

Sobre la negociación de los presupuestos, ha reafirmado que el objetivo del Govern es tener las cuentas listas para el 1 de enero de 2025.

"Mantenemos el objetivo de tener los presupuestos aprobados en tiempo y forma. El límite para iniciar la tramitación parlamentaria son las primeras semanas de noviembre, si hay modificaciones en este sentido lo notificaremos cuando sea pertinente", ha indicado.

Por otro lado, la consellera también ha avanzado que esta tarde se reunirá con la Sareb, la sociedad creada para dar salida a los activos inmobiliarios de la banca rescatada, para abordar la manera de incorporar sus propiedades al plan de vivienda pública en el que trabaja el Govern. EFECOM