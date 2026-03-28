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Cuándo es el cambio de hora 2026: fecha exacta, consecuencias y cómo adaptarte al nuevo horario

El cambio al horario de verano repercute de manera directa en nuestro organismo

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Cuándo es el cambio de hora de 2026 (Canva)
Cuándo es el cambio de hora de 2026

Cada primavera, el reloj se convierte en protagonista de un pequeño pero significativo ajuste que altera nuestras rutinas durante unos días. El cambio al horario de verano no solo marca la llegada de jornadas más largas y luminosas, sino que también obliga al organismo a adaptarse a un nuevo ritmo en cuestión de horas.

En España, el cambio de hora en 2026 tendrá lugar en la madrugada del domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 pasarán a ser las 03:00. Esto implica perder una hora de sueño esa noche, aunque a cambio se gana más luz natural al final del día, algo especialmente apreciado con la llegada del buen tiempo.

Este ajuste responde a una normativa europea que busca aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. Sin embargo, su impacto real lleva años siendo debatido, tanto por expertos como por instituciones, que cuestionan si los beneficios compensan los desajustes que genera en la población.

Consecuencias del cambio de horario

Uno de los efectos más inmediatos del cambio de hora es la alteración del sueño. Al adelantar el reloj, el cuerpo debe adaptarse rápidamente a un nuevo horario, lo que puede provocar cansancio, dificultad para concentrarse o una ligera sensación de desorientación durante los primeros días.

Diversos estudios también han señalado que este desajuste temporal puede tener un impacto en la salud, especialmente en personas vulnerables. En los días posteriores al cambio se ha observado un ligero aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares, como infartos, así como en problemas relacionados con el estrés o la falta de descanso.

Pero no todo es negativo con el horario de verano. Las tardes más largas favorecen las actividades al aire libre, el ocio y el deporte, lo que suele tener un efecto positivo en el estado de ánimo. La mayor exposición a la luz natural también ayuda a regular el ritmo circadiano, aunque el proceso de adaptación no siempre es inmediato.

En el ámbito social, este cambio repercute en horarios laborales, escolares y comerciales. Aunque en esencia no se modifica la duración del día, sí cambia la percepción del tiempo, dando lugar a jornadas que parecen más extensas gracias a la luz vespertina.

Cómo adaptarte al nuevo horario de verano

Con el cambio de hora a punto de producirse, es recomendable empezar a preparar al organismo con pequeños ajustes en la rutina. Adelantar ligeramente la hora de acostarse esta misma noche y evitar cenas tardías puede facilitar que el cuerpo note menos el recorte de sueño.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

También conviene reducir el uso de pantallas antes de dormir, ya que la luz artificial dificulta la conciliación del sueño. De cara al día siguiente, exponerse a la luz natural desde primera hora ayudará a que el reloj biológico se adapte más rápido al nuevo horario.

Planificar una jornada tranquila, sin esfuerzos innecesarios, puede ser clave para evitar la sensación de fatiga. Con estas pautas sencillas, el impacto del cambio será menor y la adaptación más llevadera desde el primer día.

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