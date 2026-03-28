España

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

El exdirigente del PP gallego recibió la libertad condicional por el bajo riesgo de reincidencia, tras cumplir la mayor parte de su condena por corrupción

Guardar
Pablo Crespo, implicado en la trama Gürtel queda en libertad condicional aunque permanece bajo seguimiento del centro hasta 2031
El número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, queda en libertad condicional (Marta Jara/ Wikipedia)

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha aceptado poner en libertad a Pablo Crespo, quien ocupó el puesto de número dos en la denominada trama Gürtel, tras haber cumplido una parte significativa de su condena inicial, que tenía un límite de 18 años. La decisión judicial, recogida en un auto de José Luis Castro, responde, entre otros factores, al reducido riesgo de reincidencia y al buen comportamiento mostrado por el exdirigente.

La libertad condicional anticipada para Pablo Crespo se ha concedido tras más de doce años en prisión, incluyendo los tres últimos bajo el régimen de tercer grado, según destaca el auto judicial. La resolución aún no es firme y solo se hará efectiva cuando transcurran cinco días sin que se interpongan recursos.

Para asegurar el cumplimiento del resto de la pena, fijada hasta 2031, Crespo deberá fijar domicilio, permanecer bajo el control del centro donde cumple régimen abierto y solicitar autorización para cualquier desplazamiento. El auto subraya que Crespo mantiene una actividad laboral en el exterior y afronta pagos mensuales de 100 euros para saldar la responsabilidad civil derivada de sus condenas.

Riesgo bajo de reincidencia y entorno favorable

Según el auto adelantado por El País, la clave para autorizar la excarcelación ha sido “el escaso riesgo de reincidencia” que atribuye la junta de tratamiento a Crespo. El magistrado ha considerado especialmente la antigüedad de los hechos por los que fue condenado —remontándose al año 2009—, el nivel de cumplimiento efectivo en prisión y la conducta mantenida durante la condena.

Pablo Crespo, durante el juicio por la pieza separada de 'Gürtel' Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Pablo Crespo, durante el juicio por la pieza separada de 'Gürtel' Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El informe recoge tanto el uso adecuado del régimen abierto como el respaldo familiar que ofrece un entorno de apoyo “vinculante y positivo”. La Fiscalía ha respaldado esta postura y el juez concluye que existe un “pronóstico individualizado y favorable de reinserción social”. Entre las condiciones impuestas, además de las ya mencionadas, Crespo continuará bajo seguimiento del centro mientras se extinga la pena, algo previsto para 2031.

Del PP gallego al caso Gürtel

Nacido en Pontevedra en 1960, Pablo Crespo Sabarís desarrolló su carrera tanto en la empresa privada como en la vida política vinculada al Partido Popular gallego. Entre los años noventa y principios de los dos mil, ocupó cargos de responsabilidad, incluyendo la secretaría de Organización del PP de Galicia desde 1996 hasta 1999 y una breve etapa como diputado por Pontevedra entre 1997 y 1998.

Su actividad empresarial se centró en la dirección de la firma Special Events, responsable de la organización de numerosos actos políticos del Partido Popular gallego entre 1996 y 1999, así como en la agencia Pasadena Viajes, S.L. Parte de su entramado empresarial fue objeto de investigaciones judiciales, desembocando en su detención y posterior encarcelamiento en febrero de 2009, a raíz de la conocida operación contra la trama Gürtel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su 'número tres', Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no roba" y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE. (Fuente: Congreso)

En cuanto al bloque judicial, Pablo Crespo acumula diversas condenas relacionadas con prácticas de corrupción, adjudicaciones y delitos fiscales. La condena principal, dictada en 2018 dentro de la pieza bautizada como la “primera época de Gürtel”, fue fijada en 37 años y seis meses de prisión, aunque en 2020 el Tribunal Supremo redujo la pena a 36 años y ocho meses.

Además, en 2018 la máxima instancia judicial confirmó otra sentencia de 13 años y tres meses en relación con el llamado caso FITUR, correspondiente a la rama valenciana de la trama Gürtel. La resolución del juez José Luis Castro, indica que Crespo seguirá cumpliendo obligaciones y restricciones hasta 2031, fecha en la que concluirá formalmente su condena.

Temas Relacionados

CárcelesCorrupciónPPPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Encuentran cientos de huevos de dinosaurios que llevaban enterrados 70 millones de años en un yacimiento del sur de Francia

Los investigadores atribuyen los huevos redondos principalmente a titanosaurios, grandes saurópodos herbívoros

Encuentran cientos de huevos de dinosaurios que llevaban enterrados 70 millones de años en un yacimiento del sur de Francia

Cuándo es el cambio de hora 2026: fecha exacta, consecuencias y cómo adaptarte al nuevo horario

El cambio al horario de verano repercute de manera directa en nuestro organismo

Cuándo es el cambio de hora 2026: fecha exacta, consecuencias y cómo adaptarte al nuevo horario

Nueva movilización de las víctimas de la DANA para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y declare ante la jueza

Más de 200 colectivos convocan una protesta en Valencia para este sábado. El expresidente de la Generalitat ha sido citado a declarar como testigo, después de que el TSJCV concluyó que no existían indicios suficientes para imputarle

Nueva movilización de las víctimas de la DANA para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y declare ante la jueza

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

La práctica pretendía aprovechar más horas de luz durante el periodo de mayor actividad, pero los datos actuales ponen en duda los beneficios que motivaron su adopción inicial

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Embalses España: la reserva de agua subió este 27 de marzo

La reserva de agua en el país subió en un 0,12 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Embalses España: la reserva de agua subió este 27 de marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

Carlos Cuerpo, el menos sanchista de los ministros, asciende para perpetuar a Pedro Sánchez y reforzar el perfil internacional

La Policía precinta varios almacenes del CNIO por la investigación de una presunta trama de corrupción

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

ECONOMÍA

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”