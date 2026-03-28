Pegasus, los 'ojos' implacables de la DGT en el cielo cumplen 65 años

Teresa Díaz

Madrid, 28 mar (EFE).- Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), los 'ojos' implacables de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el cielo, que cumple 65 años.

En estas seis décadas de existencia, sus helicópteros, conocidos popularmente como Pegasus, acumulan alrededor de 250.000 horas de vuelo y 120.000 misiones de vigilancia de las carreteras. EFE ha sido testigo de una de las patrullas que cada día realizan de forma habitual.

La UMA es la unidad aérea más antigua del Ministerio del Interior y ha recorrido un largo camino desde las primeras aeronaves de observación. El gran salto tecnológico llegó en 2013 con la introducción de Pegasus, el sistema operativo de vigilancia que transformó el helicóptero en un radar de precisión milimétrica.

Vuelos los 365 días del año a una media de entre 4.000 y 5.000 horas anuales en misiones de vigilancia, especialmente sobre carreteras convencionales al ser las que registran mayor siniestralidad y soportan más tránsito de usuarios vulnerables (ciclistas, peatones y motoristas) que necesitan especial protección.

Contrariamente a la creencia generalizada también vigilan autovías y autopistas, incluyendo las de pago. "La gente piensa que no patrullamos en las autopistas de peaje pero sí estamos en ellas", advierte a EFE el jefe de la UMA, Alejandro Suárez.

"Nuestra principal misión es que todo el mundo llegue sano y salvo a su casa, es decir, la seguridad de las personas", asegura Suárez, que lamenta que la unidad sea solo conocida por su labor sancionadora.

Actualmente, la UMA da cobertura a todo el territorio nacional con siete patrullas que operan desde siete bases estratégicas: A Coruña (Santiago de Compostela), Valladolid, Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia y Zaragoza. En total, un equipo de más de 70 personas.

Los helicópteros vuelan a unos mil pies de altitud (alrededor de 300 metros sobre la tierra) y gracias a las cámaras de alta definición y los radares láser que llevan incorporados pueden detectar la velocidad de un vehículo y observar el interior del mismo "sin problema".

"Diría que podemos ver todo y, aunque pueda sorprender, principalmente las buenas conductas. La mayoría de la gente conduce con sentido común, prudencia y cumpliendo las normas", indica Suárez.

Nada escapa a su mirada. Desde el uso del móvil al volante, un perro sin la sujeción obligatoria y un bebé en una sillita no homologada hasta alguien maquillándose dentro del vehículo, además de otras conductas "insospechables". "Hemos pillado incluso a conductores cambiándose de ropa dentro", asegura el jefe de la UMA.

Los datos avalan la eficacia de los helicópteros. "Somos capaces de controlar 30 vehículos al minuto de forma indirecta y dos de manera directa, es decir, midiendo su velocidad y viendo su interior".

Pero lo que más preocupa son "las conductas disruptivas de los conductores peligrosos, los que realizan conducción temeraria, que se pegan mucho a otros vehículos y cambian constantemente de carril", incide Suárez.

Hace aproximadamente siete años se incorporaron a la unidad los drones como complemento a los helicópteros. Actualmente se dispone de unos 70 vehículos no tripulados, que cumplen también la doble función de vigilancia y de regulación.

Al igual que los helicópteros comprueban que todos los conductores cumplen las normas y, en caso contrario, tramitan el correspondiente expediente sancionador, mientras que en los vuelos de regulación captan imágenes que se transmiten al centro de gestión.

"El dron es una medida más, complementaria a los helicópteros, nos permite focalizar la vigilancia en un sitio concreto de la carretera", explica Juan Manuel Gamo, piloto y operador de cámara de dron.

En estos momentos los drones no tienen capacidad para medir la velocidad de los vehículos en tiempo real, si bien a finales de año dispondrán ya de cinemómetros.

Los vuelos de los helicópteros se suelen prolongar entre dos y tres horas y su presencia se anuncia siempre a los conductores en los paneles de mensajería variable mediante un pictograma. "Les decimos que estamos ahí y la disuasión funciona", señala Suárez.

En las misiones, los operadores de vídeo captan desde el aire las imágenes del estado de las carreteras que se transmiten en vivo a los centros de gestión del tráfico de la DGT, desde donde se adoptan las medidas oportunas para dar seguridad y fluidez a la circulación.

La otra pata es el registro de imágenes de posibles infracciones al reglamento general de la circulación que sirven de base para la tramitación de la correspondiente denuncia al conductor.

La tripulación mínima de un helicóptero la componen dos personas en perfecta coordinación: el piloto y el operador de cámara. El primero, además de gobernar la aeronave, está también pendiente de conductas ilegales. Cuando detecta algún vehículo con un comportamiento anormal indica a su compañero la posición basada en una imaginaria esfera de reloj.

"Coche blanco sospechoso a las doce" es la señal de alerta para poner en marcha el seguimiento. "Empezamos a visualizar el vehículo desde una distancia de tres kilómetros y nos vamos acercando para hacer la observación", explica Javier Magro, operador de cámara.

A un kilómetro de distancia ya se puede captar "clara y nítidamente una conducta", precisa.

Para comprobar la velocidad a la que circula el vehículo la cámara realiza hasta tres captaciones, una cada tres segundos, y se calcula la media de las tres mediciones. Si el resultado es superior al límite fijado, se marca como posible infracción.

Suárez afirma que en la UMA son "muy garantistas". Tanto el Pegasus como las cámaras de los drones están certificadas por el Centro Español de Metrología (CEM), organismo dependiente del Ministerio de Industria, que garantiza la precisión en las mediciones para que no superen un margen de error del 5 %.

"Estamos dando entre el 1,5 y el 2 %", lo que significa que "si el helicóptero detecta que un coche va a 200 km/h es que va a esa velocidad", subraya.

El comandante Suárez insiste en que para la UMA la labor sancionadora ocupa el último lugar en sus prioridades. "Preferimos decir siempre que salvamos vidas y eso ya merece todo el servicio público que prestamos", recalca este piloto, aunque reconoce que "por desgracia" son conocidos por multar.

Más allá del afán recaudatorio que se les atribuye, Suárez insiste en que se vigilan "conductas disruptivas de los conductores que ponen en peligro no solo su propia vida sino la de los demás usuarios de la vía".

Así, con las imágenes que captan los helicópteros y los drones se tramitan unas 25.000 infracciones anuales (alrededor de 68 al día).

Estas cifras solo suponen un 0,5 % del total de multas impuestas cada año por la DGT (entre 5 y 5,5 millones).

Además de las misiones del día a día, la UMA también participa en campañas especiales dirigidas a controlar el uso del cinturón, el móvil al volante o si se está al día de la ITV, así como otras dirigidas al control de un determinado tipo de vehículo, ya sean motos, furgonetas de reparto, camiones o autobuses.

También los helicópteros y los drones se despliegan en acontecimientos especiales en los que las aglomeraciones de tráfico hacen necesaria su presencia como apoyo para normalizar la circulación.

Así, están presentes en la concentración motera internacional Pingüinos, que se celebra anualmente en Valladolid, o en el Campeonato del Mundo de Moto GP en Cheste (Valencia) y el Gran Premio de España en Jerez (Cádiz).

Pero también en el Descenso del Sella, en Asturias; en la Tomatina de Buñuel (Valencia), o en El Rocío (Huelva) pasando por la operación Paso del Estrecho cuando miles de conductores cruzan la península camino de Marruecos, acontecimientos todos ellos en los que la UMA refuerza su presencia con mayor número de vuelos.

Asimismo colaboran en las campañas veraniegas de incendios forestales y han apoyado en situaciones de emergencia como la dana o filomena. EFE

(audio) (foto) (vídeo)