125-78. Un 'Granca' de récord se destapa ante un bisoño Ulm alemán

Las Palmas de Gran Canaria, 22 oct (EFE).- El Dreamland Gran Canaria dejó atrás las secuelas de la derrota ante el Hapoel Tel Aviv para destapar su mejor caudal ofensivo ante un bisoño Ratiopharm Ulm que sufrió ante el frenesí del conjunto amarillo, firmando el récord de anotación, sin prórrogas de por medio, de la Eurocopa (125-78).

En cualquier caso, el conjunto claretiano se quedó a tres puntos de su récord absoluto en la competición continental, que ostenta desde el año 2017 en la derrota tras tres tiempos extras frente al LDCL Asvel (128-129).

El choque comenzó con un auténtico recital de los dos equipos desde el exterior, con Plummer y Weidemann erosionando en el perímetro a los locales, que no obstante encontraron la réplica de manera inmediata en Brussino, Shurna e incluso en un sorprende Tobey, que no dudó en salir de la pintura para animarse al particular concurso de triples que se estaba cocinando desde el parqué del Gran Canaria Arena (19-11 en el ecuador del primer cuarto).

Con las primeras rotaciones, la hemorragia fue profundizándose en el marcador. Alocén dirigía con soltura mientras Conditt mostraba su mejoría bajo aros y Salvó arañaba sus primeros puntos en un primer cuarto netamente amarillo (36-22), quedándose a un punto de su récord anotador en un cuarto en la competición continental -37 el pasado año ante el Cluj-Napoca-.

La derrama anotadora continuó en el segundo periodo, ahora con Homesley de actor principal, añadiéndose en vanguardia el canterano de origen polaco Jakub Urbaniak, quien debutaba en la competición continental (49-25 a 6:07 para enfilar el túnel de vestuarios).

El frenesí no bajaba ni un solo ápice, con Kljajic y Thomasson tomando las riendas hasta alcanzar un más que contundente 68-37 al descanso, igualando así la mejor primera parte del equipo en esta competición que databa del pasado 1 de febrero de 2023 frente al París Basketball.

En la reanudación, el intercambio de golpes se mantuvo en ambos aros. Essengue y Jessup trataban de mantener la honrilla germana, mientras Tobey y Brussino seguían manteniendo el listón en torno a la treintena de diferencia (75-45).

El Ratiopharm redobló esfuerzos nuevamente con Essengue y Plummer, pero el Dreamland seguía desatado. Con una segunda marcha en defensa, la escuadra isleña aumentó su velocidad de crucero para cerrar el penúltimo asalto con 97-60 en el electrónico.

Ya en el último cuarto, la segunda unidad isleña siguió engordando estadísticas. A siete minutos para la conclusión, los hombres de Jaka Lakovic suepraron la centena con claridad (105-69) y el ritmo no aminoraba.

Ante tal panorámica, el desenlace del encuentro quedó en un segundo plano, certificándose la cuarta victoria de la presente temporada del Gran Canaria que le consolida en la zona noble del Grupo A de la EuroCup (125-78).

- Ficha técnica:

125. Dreamland Gran Canaria (36+32+29+28): Albicy (-), Thomasson (9), Brussino (13), Shurna (9) y Tobey (9) -quinteto titular-; Kljajic (13), Alocén (9), Homesley (13), Conditt (11), Salvó (20), Urbaniak (11) y Pelos (8).

Entrenador: Jaka Lakovic.

78. ratiopharm Ulm (22+15+23+18): Weidemann (9), Santos (3), Plummer (18), Jessup (10) y Herkenhoff (-) -quinteto titular-; Jensen (4), Essengue (20), Bretzel (6) y Anigbata (8).

Entrenador: Ty Harrelson.

Árbitros: Guido Giovannetti (Italia), Igor Dragojevic (Montenegro) y Nick Van den Broeck (Bélgica). Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la BTK EuroCup, disputado en el Gran Canaria Arena ante 4.035 espectadores. EFE

