El juez envía a prisión al presunto autor del asesinato de su pareja en Carabanchel

Madrid, 11 may (EFE).- El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 9 de Madrid ha enviado a prisión provisional por un delito de homicidio al presunto autor del asesinato de su pareja el pasado sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, han informado a EFE fuentes judiciales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado alrededor de las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza, en lo que la Policía investiga como un caso de violencia machista porque víctima y agresor tenían una relación.

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Tras prestar declaración ante el juez, este ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presunto autor del homicidio.

La víctima, de 21 años y nacionalidad española, mantenía una relación con el acusado, de 23 años y español de origen ecuatoriano, contra quien existían denuncias previas por violencia machista.

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Este lunes, el Ministerio de Igualdad ha confirmado que se trata de un crimen por violencia machista, por lo que, con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE