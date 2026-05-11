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Condolencias del Gobierno y de la OMS por la muerte del guardia civil en Granadilla

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Ginebra/Madrid, 7 may (EFE).- Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Sanidad, Mónica García, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han mostrado sus condolencias por la muerte de un guardia civil por una parada cardiaca mientras participaba en el operativo para evacuar el buque MV Hondius, donde hubo un brote de hantavirus.

Tanto Mónica García como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han expresado sus condolencias en rueda de prensa en el puerto de Granadilla.

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El agente de la Guardia Civil murió en la tarde noche del domingo a causa de un infarto mientras participaba en la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Marlaska ha recordado en su intervención a "Bernardino Alberto Rodríguez Hernández, Berto, un guardia civil con una amplia trayectoria y una dedicación encomiable", ha subrayado antes de transmitir sus condolencias a la familia, los amigos y a la Guardia Civil, por esta "muerte natural que nos duele". "Ayer terminamos el día de una manera triste", ha declarado.

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García se ha sumado a las condolencias y ha reivindicado el trabajo de los "muchos servidores públicos" que están participando en este operativo, que se prevé culminar en la tarde de este lunes.

"Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Asimismo, reitero mi admiración y mi profunda gratitud al pueblo de Tenerife y a las autoridades españolas que trabajan en esta operación", ha subrayado Ghebreyesus en sus redes sociales.

En este mensaje, recuerda que el agente estaba apoyando la operación de las autoridades españolas, en coordinación con la OMS, para evacuar de forma segura a las personas del MV Hondius.

Ha señalado que hubo esfuerzos de reanimación por parte de los servicios de emergencia presentes en el muelle, pero éstos no consiguieron salvarle la vida, lamenta. EFE

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EFE

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