Jatahy pone en escena a un magrebí y una catalana para actualizar la 'Julia' de Strindberg

Barcelona, 11 may (EFE).- La directora y dramaturga brasileña Christiane Jatahy estrenará en el festival Temporada Alta una nueva versión de 'La señorita Julia' de August Strindberg, adaptada a la actualidad europea al poner en escena como personajes a una catalana y a un magrebí.

El cartel de esta cita teatral de referencia se ha presentado este lunes por lo que se refiere a las producciones y coproducciones nacionales y su director, Narcís Puig, ha explicado a EFE que si la obra original de Strindberg ponía el foco en "una niña de casa muy buena y un criado afroamericano, ahora Jatahy ha querido hablar de la realidad catalana y europea del momento".

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Puig ha recordado que la misma dramaturga ya ideó hace quince años una versión de esta pieza, pero trasladada al contexto de Brasil, como hizo también en 2014 con 'Y si ellas fueran a Moscú', que partía de 'La tres hermanas' de Chejov y que recaló asimismo aquel año en el Temporada Alta.

"De todos modos, esto de ahora no es un remontaje, sino que se ha creado un texto nuevo desde el mismo punto de partida", ha puntualizado el director del festival.

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Trece años después, 'Julia' regresará al Temporada Alta en una coproducción con el Teatre Lliure y bajo una fórmula que consiste en que un nombre internacional se ponga al frente de un montaje para dirigir a un equipo catalán.

En esta ocasión, los actores serán Júlia Genís y Moha Amazian, con el resto del reparto en curso, y se establecerá un diálogo con los actores de la versión brasileña original, Júlia Bernat y Rodrigo de Ode.

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Al trabajar bajo ese formato, Christiane Jatahy aportará uno de los dos nombres internacionales de la lista de producciones y coproducciones nacionales, aunque Narcís Puig ya ha adelantado que habrá un par de propuestas extranjeras que todavía no pueden desvelar.

Además de la obra de Jatahy, Puig ha anunciado las piezas de otros creadores y compañías como Pablo Messiez, La Veronal, Agnès Mateus y Quim Tarrida, Xabier Bobés, Oligor y Microscopia, Maria Jover y Gerard Franch, Ferran Joanmiquel, Eia, Cabosanroque y Mal Pelo.

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Junto al LLiure, las coproducciones vienen de la mano de espacios y festivales como Mercat de les Flors, Festival Clàssics, Grec, Centro Dramático Nacional, Teatro Calderón de Valladolid o El Canal.

El otro nombre internacional anunciado este lunes es el del argentino Pablo Messiez, que presentará 'La forma humana', que entrelaza la novela 'El cordero carnívoro' de Agustín Gómez Arcos con entrevistas de Francis Bacon.

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La Veronal regresa también al Temporada Alta con 'Living and Leaving', dirigida por Marcos Morau y que es el primer capítulo de una 'Trilogía de la vida' que contará con dos intérpretes sobre el escenario, Marina Rodríguez y Fabio Calvisi, aunque ya ha advertido Narcís Puig de que la pieza será de formato mediano.

Agnès Mateus y Quim Tarrida llegarán con 'Massacre' y Xabier Bobés lo hará con 'EPITAP', un viaje entorno a la idea de la muerte en el que, según Puig, habrá "una parte de texto de gente real y una, mayoritaria, desde el lenguaje de manipulación de objetos, que crea una poesía en escena".

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El teatro de objetos estará presente también en 'Museo de los relámpagos' de Oligor y Microscopia, mientras que 'Un mal normal' responde a una coproducción con diversas instituciones y centros de creación impulsada por el proyecto europeo Pirenart II.

Los protagonistas de este último montaje, Maria Jover y Gerard Franch, han asistido a este primer avance de cartel del Temporada Alta y han detallado que su pieza, lejos de las distopías sobre Inteligencia Artificial que auguran un futuro sumido en el caos, imagina otro mucho más amable.

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Otros nombres destacados por Narcís Puig han sido el de Cabosanroque, que llegará con el espectáculo musical 'Mil tres, say cheese', "que habla de la masculinidad tóxica, desde Mozart a Bad Bunny", y el de la compañía de danza Mal Pelo, que mostrará de nuevo su proceso de creación.

Lecturas de clásicos, el torneo de dramaturgia y la propuesta 'Libràlegs', que acoge cuatro piezas breves escritas para interpretarse en bibliotecas y entornos de libros, completan este primer anuncio de un festival cuyo cartel lo ha elaborado esta vez la compañía Baró d'Evel. EFE

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