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Más de 9.000 militares ucranianos han recibido instrucción en España desde que comenzó la guerra

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Más de 9.000 militares ucranianos han sido instruidos en España en el marco de la misión de Asistencia Militar de la UE en Apoyo de Ucrania (EUMAM UA) desde que comenzó la guerra de Ucrania.

La EUMAM UA, que comenzó en noviembre de 2022, ha acogido más de 230 módulos de unas 40 especialidades diferentes, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado.

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Los cursos se realizan por todo el territorio y son impartidos por diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. Además, alguno de ellos ha contado con la colaboración de la Guardia Civil. Abarcan diversos ámbitos, además de los puramente operativos, que van desde el Derecho Internacional Humanitario a la gestión de municiones con seguridad.

Desde comienzos de 2026, la instrucción ha adquirido un nivel superior: la formación básica ha pasado a un segundo plano para dejar paso a instrucciones más técnicas y específicas. Así, durante el primer tercio de este año se han impartido por primera vez los módulos de topografía militar avanzada, policía militar y vehículo acorazado de recuperación, entre otros.

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También se ha impartido el segundo curso de mantenimiento e instrucción de tripulación del carro de combate Leopard 2A4, cuya primera edición tuvo lugar al inicio de la misión.

PLANEAMIENTO MILITAR O SISTEMAS DE DEFENSA ANTIAÉREA

En esta línea, hay diversos módulos que se han impartido en más de diez ocasiones, y continúan planeándose, como los relativos al planeamiento militar, a los sistemas de defensa antiaérea, como el misil HAWK, el vehículo TOA M113 o sistemas de gestión de datos geográficos y de georreferenciación.

"La operación EUMAM UA sigue teniendo un alto grado de exigencia y de flexibilidad para nuestro personal", ha indicado el segundo jefe de la misión, el coronel Víctor Amalio Samaniego. "Con objeto de proporcionar una instrucción lo más rigurosa posible y adaptada a la audiencia objetivo, se desarrolla una labor de coordinación permanente con el personal de las Fuerzas Armadas ucranianas, para estar en condiciones de lograr ese objetivo", ha agregado.

Las actividades de formación están dirigidas por el Toledo Training Coordination Centre (TTCC), bajo la dirección del Mando de Operaciones, de quien depende orgánicamente. Consta de un Cuartel General en Burgos, al frente del que se encuentra el jefe de la Brigada 'Aragón' I, el general de brigada Francisco Javier Calero Perea.

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