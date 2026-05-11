Nissan prepara un ERE para 211 trabajadores en Cataluña, el 37 % de su plantilla en región

Barcelona, 11 may (EFE).- El fabricante de automóviles japonés Nissan ha comunicado este lunes a los sindicatos que planea aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) a 211 trabajadores en Cataluña, el 37 % de una plantilla de 596 empleados, según han informado en un comunicado SIGEN-USOC, CCOO y UGT.

El ERE afectará a sus tres instalaciones catalanas: el centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 110 personas afectadas; el centro técnico de la Zona Franca, con 86 salidas previstas y el centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-, con 15, según han detallado los sindicatos.

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Los representantes de los trabajadores, que se han reunido esta mañana con la dirección de la empresa, han manifestado su negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas "por defectos de procedimiento formal" y han avanzado que en los próximos días comunicarán a la plantilla diversas "acciones y movilizaciones" previstas para "mostrar el rechazo frontal de la plantilla" a los planes de la compañía.

El fabricante nipón, que a finales de abril ya trasladó a los sindicatos que planeaba un ERE, ha puesto sobre la mesa un plan para recortar unos 900 empleos en Europa, cerca de un 10 % de su plantilla en el continente como parte de una reestructuración global.

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La medida se enmarca en el plan de recuperación 'Re:Nissan', anunciado en mayo de 2025, con el que la compañía automovilística busca volver a la rentabilidad y que prevé reducir 20.000 empleos en todo el mundo entre los ejercicios fiscales 2024 y 2027, además de recortar su red de factorías de 17 a 10 para 2027.

En Cataluña, la empresa ha facilitado hoy a los sindicatos durante una reunión en el despacho Garrigues el informe técnico y la memoria justificativa del procedimiento en el que argumenta las causas económicas, productivas y organizativas del ERE.

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Los representantes de la plantilla han señalado que en los próximos días analizarán el contenido de esa documentación y prevén "rebatir dichos argumentos".

Ambas partes volverán a reunirse este jueves en la sede del Departamento de Trabajo de la Generalitat. EFE

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