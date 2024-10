Íñigo Pérez: "La culpa de la derrota es mía"

Palma, 20 oct (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, hizo autocrítica tras la derrota sufrida por los suyos en Son Moix ante un RCD Mallorca que fue superior sobre el terreno de juego.

"No creo que haya sido capaz, especialmente yo, de convencerles que lo primero que se cruzarían es un nivel de intensidad muy alto. Después no he sido capaz de hacerles ver ciertos matices individuales, la culpa es mía", explicaba el técnico.

"Cuando claramente hay un equipo que supera a otro es frustrante pero realmente no hay excusas posibles, han sido mejores, analizaremos y utilizaremos estos partidos para mejorar", destacó del encuentro.

"Lo que puedo decir es que con Jagoba se les ve muy dinámicos y valientes, defienden bien al igual que con Aguirre. No sé qué sucederá pero están en un gran momento individual y colectivo", señaló sobre el cuadro balear.

"Fue un momento muy duro a nivel personal pero aquí me trataron genial, tanto la gente de Mallorca como el propio club me ayudaron. Me quedó la espina de no poder aportar en el campo lo que se esperaba porque venía con ilusión", sentenció sobre su etapa como jugador en la isla. EFE

dcj/og