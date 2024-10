Daniel Guillén: "En España prácticamente no hay información sobre nuestros cómicos"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 20 oct (EFE).- El escritor Daniel Guillén repasa en su libro 'Hazme Reír', una recopilación de los hilos que ha publicado en Twitter bajo el pseudónimo de @Manuel_de_BCN, los mejores momentos de la historia del humor y da buena cuenta de que en España "prácticamente no hay información sobre nuestros cómicos".

Según ha contado el autor en una entrevista con EFE, todo comenzó cuando en 2012 creó una cuenta de Twitter anónima en la que se hizo llamar @Manuel_de_BCN, un personaje que apareció en la sitcom británica Fawlty Towers.

"Cuando emitieron la serie en TV3, Manuel era un camarero mexicano, pero más tarde descubrí que realmente era de Barcelona y que le habían cambiado de nacionalidad para mantener el tono cómico del conflicto lingüístico", recuerda Guillén, por lo que se apropió de su nombre y su cara mantener el anonimato en redes.

Después de casi diez años, durante la pandemia, Guillén comenzó a hacer hilos en Twitter en los que recopilaba todo tipo gags, escenas, películas o stand up para así explicar la comedia desde el rigor y la documentación.

"No nació de una voluntad de divulgar, pero sí de dar a conocer a gente que a mí me gusta o que he descubierto yo mismo y que creo que aquí no son suficientes conocidos", explica Guillén a EFE sobre el criterio de elección.

A partir de ahí, y gracias a Planeta de Libros, nace 'Hazme Reír. De Chaplin a los chanantes, momentos inolvidables de la comedia', un volumen en el que ha recopilado y reestructurado toda esta información que de otro modo estaría dispersa por internet.

"El libro no pretende ser ni muy enciclopédico ni superexhaustivo", cuenta el autor, pero su idea es "coger una parte de aquel personaje y explicarla como si fuera una historia, con un principio, un nudo y un desenlace".

Para ello se vale solo de la prosa, ya que no ha querido incluir ningún tipo de elemento que obligara al lector a estar con el libro y una pantalla al mismo tiempo y porque tampoco quería ser dependiente del material audiovisual, sino intentar encontrar un estilo que le permitiera explicar estas historias.

Así, cuenta batallitas de maestros del hacer reír como Chaplin, Groucho Marx, Rowan Atkinson, Gila, Eugenio o Berto Romero a través de un estilo "casi de cuento", con el que te ríes tanto con las bromas que Guillén recoge en cada capítulo como con la propia escritura del autor.

Además, el escritor también pretende hacer entender que ser cómico no está reñido en ningún caso con tener un expediente académicamente brillante, lo que demuestra en los capítulos de Monty Python, cuyos miembros están formados en Cambridge y Oxford, o los Chanantes, que se conocieron en gran medida estudiando Bellas Artes en Cuenca.

Si bien en el mundo anglosajón existe mucha literatura al respecto, ya que uno puede encontrar casi un libro por cada comedia, con los entresijos contados por guionistas, directores y actores, Guillén se ha topado con el problema de que "en España prácticamente no hay información sobre nuestros cómicos", tal y como el mismo cuenta.

Es por ello por lo que en la nómina de capítulos hay una gran mayoría de cómicos británicos y estadounidenses, mientras lo español se centra más en algunas biografías de personajes de sobras conocidos e incide menos en otros productos sobre los que es realmente complicado encontrar bibliografía.

Finalmente, Guillén también admite que falta comedia femenina, por lo que si publicara un segundo libro tendrían que aparecer nombres como los de Lina Morgan, Sarah Silverman o Nora Ephron. EFE

