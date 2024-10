Los convocantes del 12-O en Barcelona niegan que Cataluña haya regresado a la "normalidad"

Barcelona, 12 oct (EFE).- Los organizadores de la manifestación de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Barcelona han negado este sábado que Cataluña haya regresado a la "normalidad" política, ya que, en su opinión, sigue habiendo instituciones públicas "abiertamente antiespañolas".

En el acto del 12-O celebrado en la plaza Catalunya de Barcelona, después de la manifestación que ha arrancado alrededor de las 12.00 horas desde el Passeig de Gràcia, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha señalado que "a los nacionalistas nadie les ha dado el delicado trato que se merecen".

"Hoy en Cataluña no estamos viviendo una situación normal, tenemos administraciones públicas abiertamente antiespañolas, que no usan el español ni por recomendación médica. Si te das una vuelta por Gerona, media provincia ya no es España", ha criticado.

Para Escolano, la culpa "no la tienen los nacionalistas", sino quienes consienten esta situación, ya que "todas las naciones del mundo" se defienden: "Cuando tenga auténticas consecuencias dejarán de hacerlo", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de Cataluña Suma por España, Javier Megino, ha pedido que "no se replique en España" la deriva de países como Venezuela, donde "hay mucha manipulación, incluso electoral".

El manifiesto de los convocantes, leído por Amalio de Marichalar, de la Plataforma por la España Constitucional, señala "el orgullo de los lazos seculares" de la hispanidad, con elementos esenciales "para el establecimiento de la democracia, hoy gravemente amenazada en España y en tantos países de Hispanoamérica".

"Hoy nos unimos todos en un clamor por la dignidad, la justicia y el imperio de la ley, especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también en otras naciones, incluida España, en las que premisas elementales de la democracia están siendo pisoteadas", subraya.

Según la Guardia Urbana, tan solo 500 personas han participado en la manifestación, lejos de las cifras de años anteriores, sobre todo en los momentos de mayor tensión por el proceso independentista.

La manifestación ha comenzado a la altura de la Pedrera, bajo el lema "Hispanidad: pasado, presente y futuro", donde además de la bandera española, también ha habido algunas 'senyeres' y otras enseñas de países latinoamericanos.

Bajo una lluvia intermitente, representantes del PP, Vox y CS han participado en la movilización, en la que podían escucharse gritos contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de las banderas, en la manifestación también se ha exhibido un muñeco de cartón-piedra que emulaba a Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, vestidos de emperadores romanos, así como un cartel elogioso hacia el dictador Francisco Franco.

En el acto político del 12-O también ha intervenido el representante de la Unión de la Resistencia Ciudadana de Venezuela, Luis Ortiz, que ha criticado la "destrucción" de su país por parte de Nicolás Maduro y sus "aliados internacionales".

Por su parte, la portavoz de la organización juvenil ultraderechista Revuelta, Elsa Almeda, ha llamado a defender la hispanidad "frente a enemigos internos y externos".

Con un tono más humorístico, el letrado José María Fuster Fabra, de la Asamblea Nacional de Tabarnia, ha afirmado que tanto Cristóbal Colón como sus acompañantes eran "tabarneses", según el "Instituto de Nueva Historia Tabarnesa". EFE

