Lisandro Alonso, premio ‘Spirit of the West’ de Almería Western Film Festival

Almería, 12 oct (EFE).- La tercera jornada del Almería Western Film Festival (AWFF), denominada como 'Train Day', ha vivido su momento más destacado con la entrega del premio 'Spirit of the West' al director argentino Lisandro Alonso, en reconocimiento a su innovadora contribución al género western.

En una ceremonia celebrada en el histórico "Saloon" de Fort Bravo Texas Hollywood, Alonso ha recibido este homenaje de manos del alcalde de Tabernas, José Díaz, el gerente del poblado, Rafael Molina, y la redactora de Días de Cine de RTVE, Cristina Delgado.

En el acto ha estado presente el director y actor Viggo Mortensen que mantiene una estrecha relación con Alonso y protagonizó su película ‘Eureka’ que tuvo entre otros escenarios naturales el desierto de Tabernas.

“Estoy muy agradecido, es un placer volver aquí, hace tres años del rodaje en el desierto de Tabernas. Una película difícil de hacer, quiero compartir este premio con Viggo Mortensen, con el que tengo una gran conexión. Espero seguir haciendo películas y por qué no, en Tabernas”, ha dicho Alonso.

El director argentino ha manifestado que su reencuentro con esta tierra ha sido "magnífico", ha acudido con sus dos hijos y ha tenido la oportunidad de enseñarles los lugares donde estuvo rodando algunas escenas de 'Eureka'.

“Recoger este premio es genial, es un galardón especial, tengo muchos recuerdos de haber rodado aquí. Alguien me metió en la cabeza que para ser director de cine es necesario rodar un wéstern y es un doble placer haberlo rodado aquí por la historia que tiene Tabernas con el wéstern", ha añadido.

"Todo lo que sea revitalizar el cine me estimula y estoy tratando de ver cómo son las nuevas formas de hacer películas que a mi me sorprendan, mis formas no son las más convencionales, pero son siempre un desafío", ha asegurado.

Ha añadido que no piensa en cuántas personas van a ver una obra, sino en "el placer de hacerla" y ha confesado que piensa que si a él le interesa "a los demás también".

Desde su creación hace tres ediciones, el premio ‘Spirit of the West’ se ha otorgado a los directores Mateo Gil (2021), Víctor Matellano (2022) y John Hillcoat (2023). Alonso, como sus predecesores, ha recibido un poncho que es una réplica del que lució el actor Clint Eastwood durante los rodajes de los míticos wésterns de Sergio Leone en Tabernas.

Este galardón se suma a los premios honoríficos del festival para reconocer la trayectoria de profesionales del cine que han ayudado a mantener y renovar el wéstern en las últimas décadas y cuyos homenajeados se darán a conocer en los próximos días. EFE

