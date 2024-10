'Luces de Bohemia' llega por primera vez al Teatro Español con motivo de su centenario

Madrid, 10 oct (EFE).- Cuando se cumplen cien años de la edición definitiva de 'Luces de Bohemia', de Ramón María del Valle-Inclán , el Teatro Español celebra el acontecimiento con el estreno de esta obra cumbre de la literatura española, una radiografía del siglo XX que al mismo tiempo expone los problemas actuales.

"La obra del dramaturgo gallego llega por vez primera a este escenario coincidiendo con el centenario de su primera edición, que publico el propio Valle-Inclán en 1924", ha contado este jueves en rueda de prensa el directo de la pieza Eduardo Vasco.

Nadie retrató lo que somos mejor que Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) y "'Luces de Bohemia' inauguró el esperpento como género literario", ha dicho el director.

La obra narra el periplo del poeta ciego Max Estrella recorriendo junto a Latino de Hispalis los lugares más característicos de la noche madrileña, convulsa y violenta en aquellos días de conflictos sociales, encontrando en su camino a distintos personajes propios de la bohemia de Madrid de aquella época, oscura y sórdida.

"Es un texto lleno de poesía", ha asegura Eduardo Vasco, quien ha contado que apenas ha tocado la obra. "Para mí era importante no perder la belleza del texto, pero hay algún cambio estructural para facilitar la dinámica".

De esta puesta en escena destaca el trabajo coral de veinticinco actores." Todos bailan, cantan e interpreta", ha dicho con orgullo el director de esta gran producción

Ginés García Millán, como Max Estrella, y Antonio Molero, como Latino de Hispalis, estarán acompañados por Alejandro Sigüenza, Andrea M. Santos, Ángel Solo, César Camino, David Luque, Ernesto Arias, Irene Arcos, Iván López-Ortega, Jesús Barranco, José Luis Alcobendas, José Luis Martínez, José Ramón Arredondo, Juan Carlos Talavera, Juan de Vera, Lara Grube, Luis Espacio, María Isasi, Mariano Llorente, Mario Portillo, Pablo Gómez Pando, Puchi Lagarde, Silvia de Pé y Toni Misó. la primera vez que el Español presenta Luces de Bohemia.

La obra subraya la tragedia y comicidad de sus personajes, a menudo retratados como caricaturas grotescas.

"Mi personaje, Max, es un regalo. Sentir el esperpento es algo positivo y bello", ha dicho Gines García Millán, quien considera que la obra le pone delante del espejo y le hace sentir que en la vida estamos para algo.

Para Antonio Molero interpretar este texto es un privilegio. "He abordado el texto desde el respeto y cada día me doy cuenta que de no sobra ni falta una palabra. ¡Por eso es una obra maestra!", ha defendido el actor

Aunque nunca hayas ido al teatro, cuando te enfrentas a una obra como esta es como la primera vez que ves una obra de Goya, te engancha", ha añadido Molero quien está disfrutando mucho "este regalo de la vida".

Vasco, que también es el director del Teatro Español, ha abordado la versión y la dirección de un texto con momentos de enorme belleza y sazonado con una severa crítica tanto a la injusticia social reinante como a la endémica corrupción política española.

Vasco, además, ha sido el encargado de diseñar el espacio sonoro e incluso de componer pasajes originales para la puesta en escena, que cuenta con la escenografía y el atrezo de Carolina González, la iluminación de Miguel Ángel Camacho y el vestuario de Lorenzo Caprile.

Esta producción podrá verse desde el 17 octubre hasta el 15 de diciembre. EFE