Borrell rehúsa contestar a las críticas de Diosdado Cabello e ironiza: "¿Quién es?"

Madrid, 10 oct (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha rehusado este jueves contestar a las descalificaciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que afirmó que es el político "más desprestigiado" en Europa.

"¿Quién es Diosdado Cabello?", ha respondido con ironía Borrell en declaraciones a los medios al ser preguntado por las declaraciones del político venezolano, para a renglón seguido decir: "No merece que le conteste".

"Difícilmente en Europa haya un político más desprestigiado que Borrell, bueno sí es probable que esté Felipe González luchando con él, son de la misma calaña; Felipe González, Aznar, Borrell son del basurero de la historia para que estén opinando sobre Venezuela", dijo Cabello en su programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’.

El político venezolano reaccionaba así a unas declaraciones de Borrell a EFE en las que dijo que la solución a la crisis en Venezuela solo puede ser "política" y tiene que surgir "de la presión internacional".

Por otra parte, y preguntado si cree que hay que imponer sanciones a Israel, Borrell ha recordado que ya propuso sancionar a dos ministros israelíes por lanzar mensajes de odio "inaceptables" contra los palestinos, pero ha señalado que es una decisión que deben adoptar los Estados miembros por unanimidad.

No obstante, ha considerado que "de la misma manera que hemos sancionado a los responsables rusos podríamos estar dispuestos a hacerlo contra quién atente contra el derecho internacional humanitario en cualquier parte del mundo".

En este sentido, ha subrayado que "hay no solo ya hechos sino expresiones de odio hacia el pueblo palestino, que creo que la UE no debería pasar por alto".

Aunque, ha precisado, "eso no quiere decir que no expresemos nuestra condena, dolor y solidaridad por las víctimas del atentado del pasado 7 de octubre". Pero -ha advertido- "un horror no justifica otro". EFE

(foto) (vídeo)