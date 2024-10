La Fiscalía denuncia que 24 menores migrantes no tuvieron acogida inmediata en Canarias

La Fiscalía Superior de Canarias ha denunciado que hasta un total de 24 menores migrantes no acompañados llegados a las islas en septiembre no fueron tuvieron una acogida inmediata en un centro y pasaron entre uno y tres días en dependencias policiales. El escrito de alegaciones, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y recogido por Europa Press, reconoce la "importante presión migratoria" que sufre el archipiélago desde 2019 y que se recrudeció en 2023 especialmente en la isla de El Hierro. La Fiscalía expone que la competencia de asistencia social sobre los menores migrantes recae en las comunidades autónomas, y en el caso concreto de Canarias, también está recogido en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía y la propia ley canaria de atención al menor, y debe realizarse de forma "inmediata" dado que son un colectivo de personas que tienen un "plus especial de vulnerabilidad porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos". Por ello, señala que el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del pasado dos de septiembre con instrucciones para las ONG para que no recibieran a los menores sin autorización expresa de la comunidad autónoma supuso un "retraso no justificado". Como ejemplos concretos la Fiscalía detalla 18 menores de entre 12 y 17 años que llegaron a El Hierro el 20 de septiembre y no fueron recogidos por la Policía Canaria hasta más de un día después. En Lanzarote se han notificado hasta cuatro casos de menores que no fueron recogidos pese a contar con comunicación a la Dirección General de Protección de la Infancia y de las Familias, lo mismo que ocurrió con otros dos casos en Fuerteventura. Con estos casos, la Fiscalía señala que se "demuestra claramente" que la medida adoptada por el Gobierno regional "está comprometiendo los intereses de este colectivo especialmente vulnerable", de tal manera que apoya su suspensión.

