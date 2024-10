Conde: "Somos muy ambiciosos y queremos optar a esos puestos de Champions"

Vila-real (Castellón), 8 oct (EFE).- El portero del Villarreal Diego Conde señaló en rueda de prensa que el equipo es muy ambicioso y quiere estar en la pelea por los puestos que dan acceso a jugar la Liga de Campeones, aunque matizó que deben hacerlo sin presión, ya que recordó que la plantilla ha tenido este verano una profunda remodelación.

"La categoría tiene un gran nivel. Aquí todos somos muy ambiciosos y queremos optar a esos puestos de 'Champions', pero no debe ser una presión para nosotros porque es un año de muchos cambios y debemos seguir trabajando, aspirar y tener la ambición de llegar ahí, pero sin presión", explicó.

"En mi presentación hablé de la magnitud del club al que venía y las aspiraciones que tenía, creo que hay que darle valor al trabajo del equipo teniendo en cuenta el cambio tan grande que ha hecho con tantas caras nuevas. Esto nos debe servir de motivación", añadió.

El Villarreal está firmando un gran inicio de temporada, es cuarto empatado a puntos con el Atlético de Madrid que es tercero, a pesar de haber afrontado un complicado calendario en el inicio del campeonato, que en las próximas jornadas es, a priori, más asequible.

"Es un poco trampa. Es cierto que en este primer tramo nos hemos enfrentado a los tres mejores equipos de la liga, pero independientemente del rival todos los partidos son muy complicados, lo estamos viendo. Nuestra mentalidad debe ser la de sumar de tres siempre", aseguró.

El meta apuntó que a pesar del buen momento que atraviesan, cree que es positivo este parón liguero para poder descansar. "En estos primeros meses de competición, todos los equipos hemos tenido mucha carga de partidos, con temperatura alta, poco tiempo para descansar y tenemos que aprovechar este parón para descansar y tener más tiempo para trabajar", señaló.

Conde, tras ser fichado este verano procedente del Leganés se ha asentado en el Villarreal como portero titular, a pesar de ser esta campaña su debut en la máxima categoría del fútbol nacional.

"Es cierto que es la primera temporada en primera en la que estoy contando con minutos, pero vengo con cierta experiencia, bagaje… y creo que eso también me ha dado capacidad de mejora, de sufrimiento… el año pasado en segunda, que es una división dura, te exige un tipo de juego que puede ser distinto a la primera a nivel de intensidad, de duelos… todo eso me ha hecho llegar a esta categoría de nuevo con tranquilidad, confianza", relató.

El gran debe del Villarreal en esta primera parte del campeonato está siendo la faceta defensiva, aunque Conde explicó que han recibido más goles de los que se merecían por el trabajo realizado en esta parcela.

"Es cierto que hemos tenido momentos de infortunio, situaciones que han venido muy seguidas, que abultan un marcador, el de los goles en contra, que creo que es injusto. El equipo hace un trabajo defensivo muy bueno y estoy seguro de que vamos a cortar esta racha. Estoy convencido de que el Villarreal acabará siendo un equipo sólido", remarcó el guardameta, que aún no ha conseguido dejar su portería a cero.

"Me pica, claro que sí. Lo llevo con normalidad. Es un poco como cuando un delantero no marca goles. No significa que no estés haciendo las cosas bien, pero muchas veces las dinámicas influyen. Estoy seguro de que cuando llegue una llegarán otras", aseguró.

Respecto al Getafe, próximo rival al que se medirán en LaLIga, comentó que "tienen ese gen competitivo muy arraigado. Es una mentalidad que transmite muy bien el entrenador. Dan muestra de que con intensidad y rigor defensivo pueden plantar cara a cualquier rival". EFE

