Ayuso destaca la solidaridad de Madrid y critica que quieran convertir la región "en el cajero automático del Gobierno"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este martes que Madrid es "la región más solidaria", que ayuda "al resto de las comunidades autónomas", aunque algunos pretendan convertirla "en el cajero automático del Gobierno". En un encuentro informativo organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, en el Four Seasons Hotel Madrid, la dirigente regional ha destacado la apuesta de la autonomía por la democracia liberal, el buen gobierno y la libertad, que tiene "su reflejo posterior en la prosperidad". "Somos la quinta economía regional de la Unión Europea y Madrid no deja de atraer talento y de crecer. Nuestro PIB creció un 3,2 en 2023, tenemos la menor tasa de desempleo, una de las más bajas de España, y nuestro propósito es llegar al pleno empleo", ha señalado a continuación. Además, ha destacado que la Comunidad de Madrid "es además la que más puestos de trabajo genera" en España: "en los últimos 12 meses uno de cada cuatro se han generado aquí". "En los siete primeros meses de 2024 la Comunidad de Madrid volvió a liderar también el número de empresas fundadas en toda España más de 16.300", ha remachado. En este punto, ha puesto en valor que la autonomía no necesita financiarse "con los mecanismos públicos", son "solventes", pueden financiarse "en los mercados" y por ello tienen "la deuda más baja de toda España".

