Ouahbi: "Cuando tienes poco tiempo para trabajar es bueno jugar con equipos así"

Madrid, 27 mar (EFE).- El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, que empató a un gol con Ecuador en Madrid, elogió a la selección de Sebastián Beccacece y dijo que es el mejor rival al que se pueden enfrentar con tan poco tiempo para preparar el Mundial.

Ouahbi se hizo cargo de los 'Leones del Atlas' a comienzos de mes y este viernes debutó en el banquillo marroquí, por lo que consideró que la exigencia del partido es el mejor modo de acelerar los plazos de preparación.

"(Ecuador) ha quedado por delante de equipos como Brasil, Uruguay y Colombia y fue muy interesante enfrentarnos a ellos. Me alegró mucho poder jugar contra este equipo ahora, porque te permite, desde el principio, cuando no tienes mucho tiempo de preparación, evitar partidos fáciles. Te permite ver inmediatamente dónde estás y también, cuando tienes un equipo que realmente te exige superarte, ver en qué necesitas trabajar", dijo en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio Metropolitano.

Ouahbi, que consideró justo el empate, lamentó el gol anulado a Hrimat, después de que el meta Hernán Galíndez despejase el penalti lanzado por Al Aynaoui.

"Creo que el empate fue merecido. Desafortunadamente, con el penalti nos faltó suerte, creo que por unos centímetros (entraron antes al área), al parecer. No he visto la repetición, así que también vimos que esto es fútbol internacional. Hay mucha presión, mucha agresividad. Y hoy nos enfrentamos a un equipo que presionó arriba, que intentó recuperar la posesión", añadió el técnico, que aclaró que cuando habló de la agresividad de los ecuatorianos no quiso "ser despectivo", sino que se refirió a la presión que ejercieron, "a menudo con marcajes individuales". EFE