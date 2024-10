Ayuso cree que hay "naciones hermanas" que son "presa del populismo" porque no se ha "sabido apreciar" la Hispanidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que hay "naciones hermanas" que son "presa del populismo" actualmente porque no se ha "sabido apreciar" la Hispanidad como gesta y obra. "Yo pienso que durante décadas y siglos los distintos gobiernos en realidad no hemos sabido apreciar nuestra mayor obra, la Hispanidad. Ha sido nuestra mayor gesta y por culpa de no haberlo hecho así, hoy muchas de nuestras naciones hermanas están presas del populismo, de las peores dictaduras y las narcodictaduras, como puede ser la venezolana, Nicaragua o Cuba", ha planteado la presidenta en un acto de la II Academia de Nuevas Generaciones del PP de Madrid el mismo día que tendrá lugar el plato fuerte del festival de la Hispanidad: el concierto de Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá. La también presidenta del PP de Madrid ha defendido el 12 de Octubre como "un día de orgullo" y ha defendido la Hispanidad como "una cultura que une 600 millones de almas por todo el planeta". "Eso nos demuestra que España es mucho más que ella misma. Somos 22 naciones hermanas. Eso es fruto de siglos de historia, de mestizaje a los dos lados del Atlántico. Somos un proyecto, por tanto, mucho más amplio que nosotros mismos", ha planteado la presidenta, apostillando a continuación que en ello radican "muchas respuestas de lo que está ocurriendo hoy en el continente americano" y en España. Al hilo, ha afirmado que conocer América además de ayudar a entender a España también permite explicar el porqué de que "tantos ciudadanas una vez han perdido la prosperidad" y la libertad llegan a Madrid a "empezar desde cero en una comunión natural". Ha insistido, además, en que se ha permitido que cale "un discurso falso contra todo lo español", que "sigue sucediendo hoy". Ha sostenido que se ha "impregnado" a "gente de buena fe" en este continente para que "de manera populista busquen un agravio y una explicación a los males del presente en el pasado". "Yo celebro que estos días estemos por las calles de Madrid celebrando el mestizaje, la unión, todo aquello que da sentido a la vida, el ser una cultura como la nuestra, con miles de matices y acentos, pero alegre, viva, flexible, callejera, brava", ha remarcado la líder autonómica. Ha reivindicado la importancia de saberse "mucho más que solo España", una capacidad que "cualquier otra potencia mundial de pelearía por tener lo mismo". "Así que creo que ha llegado el momento de celebrarla y de seguir ampliando nuestras miras y saber que a los dos lados del Atlántico somos una gran comunidad", ha zanjado.

