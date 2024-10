El entrenador de Ademar decepcionado por la actitud de los jugadores ante el Huesca

León, 5 oct (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Daniel Gordo, se mostró "decepcionado por la actitud" de sus jugadores ante el Bada Huesca, que le infligió la primera derrota como local (23-25) en el palacio municipal de los deportes, con la única excepción del FC Barcelona, en su segunda etapa al frente del equipo leonés.

"No se puede sacar nada bueno de la derrota, hay que ser autocríticos, la imagen del equipo no ha sido nada buena, me voy decepcionado por la actitud, por el juego también, es algo que tenemos que corregir desde dentro, porque ir a 23 goles contra este tipo de equipos para nosotros no es positivo, tenemos que ir a tanteos más altos", señaló.

Gordo reclamó en su plantilla "más intensidad y concentración, fundamentalmente durante la semana, porque a veces la plantilla se despista", dijo, en alusión a las últimas noticias sobre la llegada del refuerzo del pivote brasileño Rodrigo Benites que, precisamente, debutó ante su exequipo.

En este sentido, consideró que Bada Huesca llegó al municipal leonés con "muchas ganas de hacer daño después de una semana complicada -tras la pérdida de Benites previo pago de la cláusula de rescisión- y supo jugar sus bazas".

El entrenador ademarista intentará, en primer lugar, recuperar "anímicamente" a su equipo después de una derrota que achacó, en gran medida, a la "falta de acierto", junto a la labor en portería de Daniel Arguillas que solventó situaciones para haber llegado con opciones, siquiera, al empate, solicitando incluso un tiempo muerto en los últimos segundos para intentar minimizar la diferencia de cara al average particular.

En el mismo tono crítico, el técnico vallisoletano afirmó que varios jugadores "que necesitan entrar, todavía no están preparados", quizá en alusión a alguno de los refuerzos llegados esta temporada, casos del sueco Oscar Lindqvist o el egipcio Hatem Marawan, cuyo papel está siendo testimonial y sin tener peso específico ni en defensa ni en labores ofensivas.

Abanca Ademar afrontará el próximo martes su debut en la fase de grupos de la Liga Europa visitando la pista del Kriens Luzern suizo que en la última jornada perdió frente al Zurich.EFE

