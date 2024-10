Puigdemont no será líder de la oposición en el Parlament y Junts dejará por ahora el puesto vacante

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no ejercerá como líder la oposición del Parlament este mandato y su partido, Junts, dejará el puesto vacante por ahora, según han explicado fuentes conocedoras de la formación a Europa Press. De este modo, el líder independentista confirma lo que ya anunció en campaña electoral de que no se quedaría en la oposición si no conseguía recuperar la Presidencia de la Generalitat, cuando también afirmó que solo volvería a Cataluña para la investidura. En lo que se refiere al liderazgo de la oposición, los posconvergentes dejarán el puesto vacante, si bien han apuntado que es un movimiento que mantendrán "de momento", según ha avanzado Ser Catalunya este jueves.

