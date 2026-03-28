Verstappen, Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -undécimo-, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoquinto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 48 milésimas, 255 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)

La tercera ronda (Q3), que decidirá los primeros diez puestos de parrilla, se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

11.

Max Verstappen

NED

Red Bull

1:30,262

12.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:30,309

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:30,387

14.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:30,495

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:30,627

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:31,033

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Alexander Albon

THA

Williams

1:31,088

18.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:31,090

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:32,206

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:32,330

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:32,646

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:32,920

EFE

arh