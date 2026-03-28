Verstappen, Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -undécimo-, el español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoquinto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 48 milésimas, 255 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)
La tercera ronda (Q3), que decidirá los primeros diez puestos de parrilla, se disputará a continuación.
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
11.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:30,262
12.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:30,309
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:30,387
14.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:30,495
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:30,627
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:31,033
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Alexander Albon
THA
Williams
1:31,088
18.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:31,090
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:32,206
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:32,330
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:32,646
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:32,920
EFE
arh