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Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer crono, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la sesión, al cubrir los 5.807 metros la pista nipona en un minuto, 29 segundos y 915 milésimas, sólo 52 menos que el inglés George Russell (Mercedes), líder del Mundial.

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Alexander Albon

THA

Williams

1:31,088

18.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:31,090

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:32,206

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:32,330

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:32,646

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:32,920

EFE

arh

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