David Otero mira al futuro con su quinto álbum sin opción de rescatar El canto del loco

Guillermo Vázquez

Madrid, 2 oct (EFE).- 'Inteligencia natural' es el nuevo álbum "con nostalgia pero con una mirada al futuro" del madrileño David Otero, antiguo integrante de El canto del loco, donde vivió una época de la que se siente "muy orgulloso", sin rencor a sus ex-compañeros, pero sin posibilidad de reconciliación.

"Cada uno vivimos en una realidad distinta y nos alegramos mucho de lo que hace el otro, o por lo menos yo lo siento así. Estamos felices los tres como estamos" explica el músico madrileño David Otero en una entrevista con EFE, ante la posibilidad de reconciliarse con su primo, Dani Martín, y con Chema Ruiz, junto a los que arrasó con El Canto del Loco en los 2000.

"Estoy muy orgulloso, aprendí mogollón y me lo pasé pipa", recuerda Otero. "Cuando tienes algo tan intenso, a veces explota y cada uno se va por su lado. Nos deseamos todos lo mejor y estamos superagradecidos", añade, tras recordar su carrera con sus compañeros de banda, antes de su trayectoria en solitario como El Pescao y su posterior reencarnación como David Otero.

'Inteligencia natural', quinto álbum de esta tercera etapa en la carrera del autor, presenta cierta carga nostálgica con canciones como 'Dakini', dedicada a su perra recientemente fallecida.

Por otra parte, 'Capó' habla sobre el primer coche del cantante: "Es un coche que me vendió un cura, en el que viví mis primeras canciones, mis primeros amores, era mi casa".

Define su trabajo como "un álbum con nostalgia, pero también con mirada al futuro, tiene un poco de todo".

También presenta una reflexión sobre lo analógico y lo digital: "tenemos que tener cuidado con no exceder ciertos límites, sobre todo con la gente joven, con niños o adolescentes que están generando su identidad", reflexiona respecto a la dependencia tecnológica de las nuevas generaciones.

Sin embargo, se reconoce como usuario de redes sociales, de videojuegos y de inteligencia artificial aunque "en su justa medida", aclara.

"La inteligencia artificial va a tener muchísima utilidad en la música. Hay aplicaciones que te hacen una canción en 10 minutos metiendo un texto y una idea", explica el autor, que ve en la IA una oportunidad de acercar la música a personas sin formación técnica o artística: "Va a dar la oportunidad de que gente sin medios o conocimientos encuentre otras fórmulas".

'Inteligencia natural' incide en la forma que la sociedad tiene de relacionarse a través de las nuevas tecnologías.

"Nunca he utilizado la tecnología para ligar", aclara Otero, que explica que le resulta "muy gracioso que muchas de las relaciones que se forjan hoy en día sean a través de la tecnología", tal y como explica en el tema 'Deslízame'.

También explica que espera la llegada de "un movimiento que consista en pasar de todas las tecnologías", a través del que "mucha gente joven se convierta en una especie de 'neohippies antitecnológicos'", una especie de movimiento contracultural que "protesta contra un 'establishment'".

La salud mental también juega un papel importante en 'Inteligencia natural', y habla sin tapujos de su experiencia con la terapia. "A mí me encanta. Estoy deseando que llegue mi hora de terapia porque me encanta conocerme a mí mismo, me relaja mucho, me da un montón de herramientas para enfrentarme a situaciones que no entiendo de primeras".

El artista madrileño presentará su nuevo álbum el 4 de octubre en Las Rozas (Madrid), el 19 de octubre en Castellón, el 15 de noviembre en la sala Apolo 2 de Barcelona y el 16 de noviembre en La sala del WiZink, en Madrid. EFE