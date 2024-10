Comín pide que se le "levante la orden de detención" para prometer la Constitución en Madrid

El eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha pedido que se le "levante la orden de detención" para, así, poder regresar y poder ir a Madrid a prometer la Constitución, de modo que pueda acceder a su escaño en el Parlamento Europeo (PE). Lo ha dicho en una entrevista de este jueves en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, donde ha avisado de que el Tribunal Constitucional (TC) tardará varios meses o incluso año en resolver el recurso que han presentado para que se les aplique la Ley de Amnistía, en sus palabras, ante el cual tendría que dictar unas medidas cautelares. "Este tribunal debe dictar unas cautelares, si no prevarica y actúa de forma imparcial y respeta la ley", ha apuntado el también exconseller de Salud, que ha admitido que les sorprendió el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de desestimar su recurso contra la Eurocámara por no reconocerles como eurodiputados a él y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en 2019. Asimismo, ha asegurado que estaban "psicológicamente preparados para todo", y ha señalado que no esperaban la incoherencia que supone la sentencia del TJUE con la que, según él, parece que quieran proteger al parlamento, textualmente. "El TJUE, no sé por qué razón, ha entrado en una situación muy delicada, porque puede que se haya contradicho sin ser consciente de ello", ha opinado Comín, que insiste en que la sentencia contra el exeurodiputado de ERC Oriol Junqueras sienta precedente sobre su inmunidad.

Compartir nota: Guardar