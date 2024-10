La ausencia del ciclo, síntoma de sobrecarga que deriva en lesión en el fútbol femenino

Valencia, 2 oct (EFE).- La ausencia de menstruación, que puede aparecer en las futbolistas pero también en cualquier tipo de deportista, es un síntoma de sobrecarga y fatiga, lo que puede derivar en lesiones, a pesar de que la mayoría de las deportistas "no les da importancia" y no tiene en cuenta que no tener la regla pueda "afectar" a su rendimiento.

Esta fue una de las principales conclusiones de la décima edición del congreso internacional que organiza la Asociación Hispanoamericana de Medicina del Fútbol y en el que la traumatóloga y especialista en medicina deportiva Diana Guzmán también explicó la importancia de acompañar el incremento de intensidad en los entrenamientos a un aumento calórico proporcional.

En una mesa redonda junto a la presidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), Ana de la Torre, Guzmán recalcó que "la ausencia de la menstruación es un indicio de sobrecarga en muchos sentidos".

Así, incidió en que las chicas que comienzan "pueden empezar un deporte a una edad cualquiera, como a los 14, y al iniciarse, empiezan a entrenar a un nivel y el consumo de calorías que se hace es X, pero al año siguiente tu consumo no puede ser el mismo, porque seguro que el nivel de entrenamiento es más alto".

"En el fútbol ocurre mucho: con más competiciones, más encuentros, más intensidad... todo suma. Y nos damos cuenta de que hay que acompasar una cosa con la otra para evitar lesiones", incidió la médica, que también subrayó la mayor predisposición de las mujeres a tener lesiones de ligamento cruzado anterior, pues existe una "anteversión de la pelvis y las rodillas hacia adentro".

También coincidió en ello De la Torre, médica del primer equipo del Getafe, quien explicó que "el morfotipo" y tener "las rodillas en forma de X" provoca hasta cuatro veces más probabilidades de tener algún tipo de lesión.

Asimismo, señaló, como Guzmán, que la mujer "está condicionada a veces por sobrepeso por una cuestión de estética" y "se piensa que por consumir hidratos de carbono, fundamental para cualquier deportista, eso va asociado al aumento del peso corporal, pero es esencial para un deportista".

Por ello, abogó por una mejor alimentación, por "entender y analizar" los ciclos menstruales para desarrollar una alimentación acorde, como también un plan de entrenamiento específico, por la menor cantidad de hierro en sangre y, por tanto, de vitamina D.

Del mismo modo, recalcó la importancia de la encima CK, que es un biomarcador que, medido en sangre, ayuda a determinar si los músculos están "más o menos fatigados", que se recoge el día antes y el día después de cada partido y cuyos resultados deben ayudar a gestionar las cargas de los futbolistas.

"No hay un valor absoluto a partir del cual deben parar, pero sí existe una horquilla para cada deportista, en función de la edad e incluso la posición del campo, que mide cuáles son sus niveles y, a partir de ahí, en base al estudio de una serie detallada del jugador, se deben gestionar sus cargas", comentó De la Torre.

De hecho, la médica del primer equipo masculino del Getafe añadió que es necesario "preocuparse por las medidas de recuperación" en el fútbol femenino, porque "se usan en el masculino pero se han dejado en segundo plano" en el femenino. EFE.

