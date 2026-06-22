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Enzo Fernández: "El fútbol no deja respirar"

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Arlington (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El centrocampista argentino Enzo Fernández afirmó que su selección "ha mejorado mucho desde el Mundial de Catar" y ve "muy bien al equipo", ante el partido que disputará este lunes, en el estadio AT&T de Arlington frente a Austria.

"El fútbol no deja respirar. Siempre hay que seguir creciendo y yo creo que este equipo ha mejorado mucho desde Catar. Llevamos jugando tiempo juntos y conocer mejor a tus compañeros también ayuda", dijo este domingo en conferencia de prensa.

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El volante del Chelsea aseguró que ve bien al equipo en todas las lineas y que en los "momentos en los que hay que sufrir y defender", la Albiceleste lo sabe hacer y consideró que el "fútbol es cada vez más parejo" y este Mundial "es más competitivo que el de Catar".

Fernández no quiso polemizar sobre qué centro del campo es mejor si el de España o el de Argentina, en relación a las declaraciones del seleccionador español, Luis de la Fuente, que consideró que el mediocampo español es el mejor del mundo.

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"Son opiniones, no voy a entrar en polémicas, ni nada. España tiene uno de los más grandes del mundo porque tiene grandes jugadores. Al final, son opiniones. Quién es mejor o peor se verá en la cancha", sentenció.

También recordó la carta que le escribió a Leo Messi cuando tenía 16 años pidiéndole que no dejase la selección y aseguró que, si tuviese que escribirle de nuevo, "no tendría con un libro", por todo lo que vivió y aprendió con el 10 argentino. EFE

(foto)

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