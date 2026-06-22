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Maxi Araujo, Bielsa y Canobbio hacen coro: "A España le tenemos que ganar"

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- Segundo partido de Uruguay en el Mundial y segundo punto sin emocionar ni despejar dudas. Y con España en el horizonte, el 26 de junio en Guadalajara, el reto para Marcelo Bielsa, el extremo Maximiliano Araujo y el centrocampista Agustín Canobbio se resume con idéntica expresión: "tenemos que ganar".

Araujo, jugador del Sporting portugués, poca alegría mostró a pesar de su segundo gol en el torneo. A su juicio, el 2-2 con la selección de Cabo Verde es consecuencia de la falta de capacidad de Uruguay para cuidar un resultado positivo.

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"No supimos cuidar el resultado y terminamos sufriendo", admitió el jugador de 26 años tras el partido de la segunda jornada del Grupo H que sucedió a la goleada de España por 5-0 a Arabia Saudí en Atlanta.

"Los buscamos hasta el final, pero no alcanzó", lamentó.

Con España en el horizonte, líder del grupo con 4 puntos, y la necesidad de superar lo mostrado hasta hoy para buscar la clasificación a los diciseisavos de final, Araujo fue cortante: "No pasa nada con el resultado de España hoy. Tenemos que ganar".

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El entrenador argentino Marcelo Bielsa afirmó que sus jugadores tuvieron condiciones para ganar, pero se diluyeron con los minutos.

"Cedimos el protagonismo al rival. Estábamos en condiciones de evitar situaciones que permitimos al final", declaró al término del partido.

¿Y contra España? Le consultaron. "Necesitamos, tenemos que ganar", manifestó.

El centrocampista de Fluminense Agustín Canobbio dijo que la plantilla debe confiar en sus propias capacidades y declaró que por los errores de hoy los jugadores de Cabo Verde "salieron recompensados con un punto".

"Debemos confiar en nosotros. No solo en este partido, debemos hacer nuestro juego", dijo a periodistas.

De nuevo la pregunta sobre el tercer y último rival en la fase de grupos para luchar por la clasificación. "Debemos jugar con la cabeza de los uruguayos, confiar en nosotros, hacer nuestro juego porque tenemos que ganar" EFE

hbr/car

(foto)

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