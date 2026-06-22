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Nicolás de la Cruz: "Toca ser autocríticos, corregir, trabajar y agachar la cabeza"

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Miami, 21 jun(EFE).- El jugador de la selección uruguaya de fútbol Nicolás de la Cruz afirmó este domingo tras el empate a dos goles ante Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H en el Mundial 2026 que ahora es tiempo de ser "autocríticos" y "corregir" de cara a su próximo partido ante España.

"Toca ser autocríticos, corregir, trabajar y agachar la cabeza. Como decimos nosotros en Uruguay, comer mierda. En este momento creíamos que estos primeros dos partidos tendríamos que haber sacado otros resultados y ahora toca analizar", dijo el jugador en declaraciones a la televisora local Canal 5.

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El jugador del Flamengo brasileño también señaló que dentro del vestuario charrúa conocen la camiseta que tienen puesta así como el país que representan y la historia que con la que cargan de cara a sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

"Tenemos un partido muy importante que nos queda en fase de grupo, hay que salir a demostrar ante una selección que es candidata a quedarse con la copa", indicó.

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De la Cruz no ocultó su decepción al señalar que con este resultado ante los africanos queda "una sensación muy amarga", por lo que toca "trabajar, mejorar y seguir para adelante". EFE

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