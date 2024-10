La alcaldesa de Valencia, tras las críticas de Aguirre a la cúpula del PP: "Creo que estamos dando todas las batallas"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este miércoles, tras las críticas de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que el Partido Popular está "dando todas las batallas". Dicho esto, ha admitido que son una formación que tiene "muchísimas voces". "Yo sinceramente creo que estamos dando todas las batallas, un día tras otro", ha declarado Catalá después de que Aguirre asegurase este martes que el PP se está "negando a dar la batalla cultural" y avisase que si no dan esa batalla no van a "ganar las elecciones". En declaraciones a 'The Objective' Aguirre afirmó que, a raíz de encuestas, el partido ha "decidido que lo que van a hacer es tomar las banderas de la izquierda y defenderlas ellos". "Oiga, es que yo no creo en la superioridad moral de la izquierda, yo creo en la superioridad moral del liberalismo", manifestó. "MUY ORGULLOSA" DE MEDIDAS COMO LA LEY DE CONCILIACIÓN Al ser preguntada cómo valora que un sector del partido esté criticando que no se esté dando la batalla cultural por parte de Alberto Núñez Feijóo y que se está virando hacia las banderas de la izquierda, Catalá ha saludado los pasos que está dando la dirección del PP, con leyes como la de Conciliación. "Estoy muy orgullosa de esa medida anunciada por Alberto Núñez Feijóo como madre, como alcaldesa y como persona que tiene una responsabilidad en el Partido Popular. Creo que mientras otros suben el IVA a los alimentos, el PP propone gratuidad en el tramo 0-3 años, ampliar los permisos de paternidad y maternidad, propone mejorar las bonificaciones a las familias numerosas", ha enfatizado. Así, ha recalcado que el PP "propone ayudar a las familias". "Yo estoy en el bando de los que proponen ayudar a las familias y no en el bando de los que suben el IVA a los alimentos", ha declarado a los medios tras asistir a un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. "YO SOY DEL BANDO DE LOS HECHOS, NO DEL BANDO DE LAS PANCARTAS" Dicho esto, ha indicado que el PP es una formación que tiene "muchísimas voces". "Lo que está claro es que los que ostentamos responsabilidades en este momento, alcaldes, presidentes autonómicos, tenemos muy claro dónde estamos. Desde luego, no solo nos somos informados, sino participamos activamente en la elaboración de esas medidas", ha agregado. Catalá ha indicado que el PP son muchas las personas que abogan por "políticas de conciliación, por políticas de maternidad, por políticas feministas y, sobre todo, valientes". "Pero que sean con hechos y no con pancartas. Yo soy del bando de los hechos y no del bando de las pancartas", ha finalizado. Este martes, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ya negó un giro a la izquierda y aseguró que sus medidas sociales en materia de conciliación y vivienda son propuestas que Feijóo incluyó en su programa electoral de las generales. Además, recordó que fue el Gobierno de José María Aznar el primero en impulsar una Ley de Conciliación. "Es un debate artificial. La realidad es que las políticas de conciliación y las políticas de acceso a la vivienda no son banderas de la izquierda. Lo siento, pero no. Son propuestas del programa electoral del PP con el que nos presentamos a las elecciones generales de hace un año", declaró Tellado.

