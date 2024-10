Condenado a un año de cárcel un hombre que mató a patadas a un perro ante su dueña de 12 años en Jerez (Cádiz)

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha condenado a un año de prisión al acusado de matar a patadas a un perro en plena calle delante de su dueña, de 12 años, cuando ésta lo paseaba y sin mediar previamente palabra alguna. La sentencia, recogida por Europa Press, señala en sus hechos probados que el 11 de marzo de 2023 la menor paseaba por la Calle Bulgaria de Jerez con un perro de raza "chihuahua", propiedad de su madre, cuando en un determinado momento el acusado "se cruzó con la menor, a la que no conocía, y "sin mediar palabra le dio una fuerte patada al perro, quedando el animal tumbado sobre el suelo sangrando", y posteriormente "siguió dándole patadas hasta causarle la muerte". Una vez presentada la Policía Nacional en el lugar de los hechos, el hombre fue detenido por un presunto delito de maltrato animal. De hecho, durante el juicio, los agentes intervinientes en la causa han afirmado que el acusado les reconoce "in situ" de manera espontánea "que he sido yo". Además de la condena de un años de prisión, el acusado ha sido condenado a indemnizar a la propietaria del perro a la cantidad de 650 euros, así como con 12.000 euros por el daño moral ocasionado a la menor, que sufre de pesadillas y cuenta desde entonces con problemas alimenticios y miedo a salir a la calle. Por su parte, la protectora El Refugio, que ha ejercido de acusación particular, ha manifestado su apoyo a la familia y ha manifestado su alegría por la sentencia condenatoria. "Nunca nos cansaremos de repetir que hechos tan execrables como éste deben ser denunciados, juzgados y, como en esta ocasión, condenados con la máxima pena contemplada por nuestro Código Penal", ha afirmado Nacho Paunero, presidente de El Refugio.

