Álvaro Martín: "Me queda la espinita de no haber competido en Madrid"

Madrid, 2 oct (EFE).- El extremeño Álvaro Martín, doble campeón del mundo de marcha y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París en el maratón mixto por relevos junto a María Pérez, se mostró "agradecido" por el homenaje que recibirá el próximo domingo en el Gran Premio Internacional Madrid Marcha, de categoría oro de World Athletics, y apuntó que tras su retirada le "queda la espinita de no haber competido" en la capital española.

Álvaro Martín será uno de los protagonistas de la tercera edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, que se disputará el 6 de octubre con los tres integrantes del podio de los últimos Europeos de Roma, compuesto por el sueco Perseus Karlström (oro), el español Paul McGrath (plata) y el italiano Franceso Fortunato (bronce).

"Esta prueba muestra siempre un gran nivelazo. Este año vendrá mucha gente importante y además está el lugar tan especial donde se disputa, que es la Gran Vía. Pocos circuitos cuentan con un sitio tan emblemático. Es verdad que en los Juegos de París fue espectacular, pero no es lo habitual porque los Juegos son cada cuatro años. Incluso ha habido campeonatos del mundo de marcha de selecciones que se han disputado al lado del aeropuerto, allí retirado a desmano”, dijo Álvaro Martín, en declaraciones a la organización.

Durante su trayectoria profesional, Álvaro Martín, que posee la triple corona de oro (mundial, europea y olímpica), ha competido mucho en España salvo en Madrid.

“Nunca he faltado al Gran Premio Cantones en La Coruña, pero me queda la espinita de Madrid. Las dos ediciones anteriores no pude competir por cuestiones de planificación”, destacó el deportista de Llerena, que tiene claros sus favoritos para la prueba de este año.

“Perseus Karlström está en un gran momento de forma y veo también muy bien a Toshikazu Yamashini, que será un grandísimo rival. No pudo competir en París y ha estado preparándose todo el verano. También algunos de los españoles como, por ejemplo, Diego García Carrera (promotor y director técnico de Madrid Marcha), aunque creo que Perseus lo va a tener en principio de cara. Y en cuanto a las mujeres, depende del nivel de las asiáticas sin olvidar a la peruana Kimberley García, que puede ser quien marque la diferencia”, manifestó.

“Tampoco pasaría nada si no vemos a los españoles en los puestos de cabeza o ganando la prueba. Lo importante es hacerlo bien el año que viene que hay Mundiales en Tokio”, subrayó.

Tras anunciar su retirada el pasado mes, Álvaro Martín está centrado ahora en el doble Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho Empresarial que ha comenzado esta misma semana en el Centro de Estudios Garrigues.

“Por la dedicación que requiere este doble máster, que dura sólo un año, con turnos de mañana y tarde y algunos sábados, no voy a poder entrenar a alto nivel. Es muy difícil acceder a Garrigues. El año pasado me confirmaron que había ganado la plaza y ya entendí entonces que 2024 iba a ser mi último año, así que decidí con mi entrenador (José Antonio Carrillo) que no merecía la pena intentar entrenar si no íbamos a llegar al máximo nivel”, concluyó. EFE