Una red internacional antiabortista celebrará una cumbre en una sala cedida por el Senado

Madrid, 1 oct (EFE).- Una organización internacional de políticos antiabortistas, llamada Political Network for Values (PNfV, red política por los valores), ha obtenido la cesión de una sala del Senado para celebrar su VI Cumbre Transatlántica el próximo 2 de diciembre.

"Por la libertad y la cultura de la vida" es el título de la cumbre, según ha avanzado en su web PNfV, organización que subraya que la defensa de la vida hay que hacerla "desde el mismo momento de la concepción" y que cita al Senado español como entidad colaboradora en el programa del evento.

La autorización para ceder una sala a esa organización fue aprobada por la Mesa del Senado el 17 de julio, según figura en el acta de la sesión, junto a otras cesiones de espacios de la sede parlamentaria, como a menudo hace la Cámara Alta a entidades que lo solicitan.

En la autorización, según el acta, únicamente se añade que se hará "sin que se generen gastos a cargo de la Cámara y sin perjuicio de la posterior fijación de la fecha de celebración del acto", ya que la fecha de diciembre no figuraba en la autorización hecha en julio.

Fuentes parlamentarias han indicado a EFE que esa autorización se hizo por unanimidad en esa sesión de la Mesa, por tanto por los cuatro de representantes del PP y los tres del PSOE.

Fuentes del PSOE han matizado que no es que los representantes socialistas votaran a favor, sino que en una lectura sucesiva de contratos administrativos y de gestión y autorizaciones a diversas entidades no se percataron de qué representaba una asociación denominada PNfV, y entonces si no se oponen expresamente no se vota ni se refleja en el acta nada más que la autorización.

El segundo punto del decálogo de PNfV es que "la defensa de la vida debe llevarse a cabo desde el mismo momento de la concepción, donde el ser humano se encuentra más vulnerable e indefenso".

La red PNfV está presidida por el fundador del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast, y su presidente de honor es el exministro y exeurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja.

En su Consejo Asesor figuran parlamentarios de Colombia, México, Brasil, Uruguay, Hungría, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Croacia y Kenia, entre otros países. EFE