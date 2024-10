El PP admite que valora con "preocupación" las noticias sobre la financiación de Alvise porque "tiene poco de legal"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha admitido este martes que valora con "preocupación" las informaciones que se han publicado sobre la financiación de 'Se Acabó la Fiesta' porque, según ha dicho, "tiene poco de legal", después de que Alvise Pérez haya admitido que aceptó cobrar 100.000 euros en efectivo y sin factura al empresario Álvaro Romillo como "honorarios privados" para "poder tener más ahorros" y no enriquecerse con su actividad política. "Lo valoro con la preocupación lógica de ver cómo un partido en el que muchos habían confiado en escasos meses se han dado cuenta de lo que es", ha asegurado Gamarra al ser preguntada por esas informaciones sobre un presunto cobro de 100.000 euros en metálico durante la campaña de las europeas. Es más, Gamarra --que ha protagonizado el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum-- ha señalado que "ha saltado la noticia demasiado pronto sobre una financiación que evidentemente tiene poco de legal". ALVISE Y SU DECLARACIÓN EN UN VÍDEO EN TELEGRAM En un vídeo publicado en Telegram, Alvise se declaró "culpable" como "autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo" y por haber ejercido, según ha denunciado, su "legítima defensa" contra "el terrorismo fiscal del Estado". "Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda", reprochó . El eurodiputado, que tildó al Ministerio de Hacienda como "mafia", confirmó que cobró del empresario Álvaro Romillo 100.000 euros "sin factura" y "para poder tener más ahorros" y no enriquecerse con su actividad política, tal y como prometió en la campaña electoral de las elecciones europeas, según dijo.

