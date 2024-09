El PSOE dice que el acuerdo en Cataluña inicia el camino de la financiación en el resto de España basado en singularidad

La vocal del comité organizador del 41 Congreso Federal del PSOE Enma López ha asegurado que en el cónclave socialista se va a abordar la financiación autonómica y considera que el acuerdo con ERC inicia el camino para afrontar la reforma del sistema en el resto de España. Además sostiene que ese sistema tendrá dos características: la singularidad y que todas las comunidades autónomas recibirán mas fondos. "Había un consenso dentro de este país de que había que modificar la financiación autonómica, lo que ocurre es que algunos son más de quejarse y nosotros somos más de ponernos a la tarea. Ese es el camino que se ha iniciado con este acuerdo en Cataluña, pero es un camino que habrá que recorrer y que tendrá dos características fundamentales", ha indicado en declaraciones a Espejo Público recogidas por Europa Press. Se refiere de este modo al acuerdo firmado entre PSC y ERC que indica que Cataluña recaudará y gestionará todos los impuestos que se pagan en esa comunidad y que también señala que la Generalitat hará una aportación a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. López, que también es concejala en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que la singularidad "afecta a todos" y por tanto, en el Congreso del PSOE se hablará de "despoblación", --que "interesa a territorios como Castilla León"--, de la insularidad que afecta a Canarias y Baleares o de la situación de las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, es decir , "que debe haber una financiación songular teniendo en cuenta esos factores", defiende. También, según apunta, de la petición del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida de "reformar la ley de capitalidad". A su juicio "todo eso es singularidad". No obstante, señala que "todo esto debe estar amparado bajo un paraguas, que es el de la solidaridad", ha apuntado a continuación, para hacer hincapié en que todas las comunidades autónomas van a disponer de más fondos, tal como ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El presidente lo ha dicho muy claro, todos los territorios van a disponer de más fondos, como por cierto viene sucediendo desde que él es presidente del Gobierno. 300.000 millones más han recibido las comunidades autónomas, el resto es ruido, a mí lo que me importan son los hechos, los datos y los números, y son esos", ha zanjado. SÁNCHEZ YA TIENE LOS AVALES Por otro lado, López ha afirmado que Pedro Sánchez ya ha alcanzado los avales necesarios para confirmar su candidatura para renovar su mandato como secretario general del partido, el 6% del censo de militantes. Previamente había sido cuestionada sobre el hecho de que varios secretarios generales autonómicos, el de Aragón, Javier Lambán, Castilla La Mancha, Emiliano García Page y Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no hayan firmado la candidatura de Sánchez. En este sentido, ha indicado que el aval de cada uno de los militantes tiene el mismo valor y ha señalado que Sánchez ya ha alcanzado el límite máximo de apoyos, que a su juicio demuestra la confianza del partido para que siga en el cargo.

Compartir nota: Guardar