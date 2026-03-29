España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados delsorteo 1 de las 10:00 horas de este domingo 29 de marzo publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 29 marzo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 03 05 06 10 11 23 26 36 37 38 42 49 51 52 54 57 60 63 64 68.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

La cuantía final depende del salario bruto anual y del recargo fijado en cada convenio colectivo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

Alerta alimentaria: la AESAN pide no consumir este queso Camembert infectado con E. Coli

Las autoridades recomiendan no ingerir este alimento por el riesgo de desarrollar síntomas gastrointestinales potencialmente graves tras su consumo, especialmente en personas vulnerables

Alerta alimentaria: la AESAN pide no consumir este queso Camembert infectado con E. Coli

La monarquía noruega vive su peor momento: la princesa Mette-Marit recibe la discapacidad mientras la princesa Astrid sigue ingresada

La sociedad noruega permanece atenta al avance del estado de salud de la princesa Astrid, hermana mayor del rey Harald V

La monarquía noruega vive su peor momento: la princesa Mette-Marit recibe la discapacidad mientras la princesa Astrid sigue ingresada

Una empresa despide dos veces a una empleada y debe recontratarla otras dos tras perder los juicios: no prueba un supuesto robo y ahora debe pagar 11.000 euros de indemnización

Los jueces señalan que la verdadera razón detrás del despido era una represalia por reclamar derechos laborales

Una empresa despide dos veces a una empleada y debe recontratarla otras dos tras perder los juicios: no prueba un supuesto robo y ahora debe pagar 11.000 euros de indemnización

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

También se le inhabilita durante un año y medio para la tenencia de animales y para desarrollar cualquier oficio o actividad que conlleve relación con estos

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

ECONOMÍA

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros anuales

Los pescadores españoles echan el ancla ante la guerra de Irán: “Perdemos más dinero saliendo a pescar que quedándonos en puerto”

Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

DEPORTES

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos