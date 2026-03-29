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La Aemet activa avisos en once comunidades, que en Cataluña es rojo por el viento

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Madrid, 29 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados este domingo avisos en once comunidades autónomas, el más extendido por viento, que alcanza el nivel rojo de peligro extremo en el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona, donde las rachas máximas pueden ser de 140 kilómetros por hora.

Los avisos por viento, fenómenos costeros, nieve, lluvia y/o tormentas, de naranja a amarillos, se extienden por Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias.

La alerta roja por viento en las citadas zonas de Barcelona y Girona estará activa hasta las 18:00 horas y el resto del día será naranja (peligro importante), el mismo nivel que está activado en Lleida y Tarragona.

Hay aviso por fenómenos costeros en Girona y Tarragona (naranja) y en Barcelona (amarillo), con vientos del norte y noroeste de hasta 60 a 80 kilómetros por hora. En Lleida será naranja por nevadas en el valle de Arán, con acumulaciones de 20 centímetros en 24 horas, acompañadas de ventiscas en cotas altas, y amarillo (peligro bajo) en el Pirineo.

En las Islas Baleares se han activado avisos naranjas por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, y amarillo en Ibiza y Formentera, con vientos de fuerza 8 y olas máximas de hasta 12 metros.

También en Menorca y Mallorca hay aviso naranja por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y amarillo por lluvias y tormentas. En Ibiza y Formentera, amarillo por viento.

La Comunidad Valenciana tiene alerta por viento y fenómenos costeros, que es de nivel naranja en Castellón, con vientos de hasta 80 kilómetros, y amarillo en Valencia y Alicante.

El viento también activa avisos en Aragón: en Huesca y Teruel naranja, y amarillo en Zaragoza por rachas máximas de 100 kilómetros. Además, amarillo en Huesca por nevadas.

El viento y la nieve, con rachas de hasta 80 kilómetros y acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas activan el aviso amarillo en Navarra y La Rioja.

En Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria están en nivel amarillo por viento, donde las ráfagas pueden ser de 80 kilómetros por hora, misma situación que en Castilla-La Mancha, donde afecta a Albacete, Cuenca y Guadalajara, así como en la Comunidad de Madrid.

Murcia tiene aviso amarillo por viento en el altiplano y la vega del Segura, y por fenómenos costeros en la costa del campo de Cartagena y Mazarrón.

En las Islas Canarias estarán en aviso amarillo Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife por viento, con rachas que pueden llegar a 70-80 kilómetros por hora, y por mal mar, con viento del nordeste de 50 a 61 kilómetros (fuerza 7). EFE

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