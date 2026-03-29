Tres personas logran ganar 400.000 euros vendiendo libros: el problema es que acaban detenidas porque eran robados

Imagen inédita de una persona sin su teléfono en el transporte público y con un libro en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicen que el negocio de la literatura es cada vez más complicado, pero aún es posible ganar cientos de miles de euros con la venta de libros, incluso al margen de las grandes cadenas de venta. Lo acaban de demostrar tres personas que han sido detenidas en Madrid por la Guardia Civil, que han acumulado cerca de 400.000 euros revendiendo libros robados.

Según las autoridades, los detenidos mantenían una operación de robo de libros a una distribuidora, en la que trabajaba uno de ellos, y luego los revendían a través de una plataforma digital, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a la Agencia EFE. La investigación arrancó después de que la empresa distribuidora denunciara ante las autoridades la desaparición recurrente de ejemplares durante varios años, lo que permitió identificar la existencia de un supuesto grupo criminal. El empleado implicado sustraía una importante cantidad de libros, mientras que sus dos cómplices los comercializaban por internet, según detalló la institución policial.

La suma de los beneficios alcanza los 400.000 euros, resultado del análisis conjunto entre las pérdidas de la empresa y el volumen de ventas detectadas en la plataforma digital, conforme a la información oficial. Los detenidos enfrentan cargos por un presunto delito continuado de hurto y por pertenecer a una organización criminal, de acuerdo con el comunicado de la Guardia Civil.

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El negocio del libro va en alza

Y es que el negocio de la literatura no está tan mal como podría creerse. Según las últimas cifras disponibles, el sector editorial en España creció en 2025 en torno a un 4%, lo que supuso un incremento “más moderado” que en otros ejercicios, pero siguió implicando un “año de récord”, con una previsión de facturación de unos 1.500 millones de euros, frente a los 1.200 de 2024.

Según ha declarado el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, a la Agencia EFE, el sector desde 2019 hasta 2025 lleva un crecimiento global de un 39%, lo que significa que el libro “es uno de los elementos que está en la conversación social, que se sigue leyendo mucho”, algo que contrasta con lo que ocurre en Europa, donde el crecimiento se “ha estancado o incluso ha bajado un 1 % en algunos países, con lo que ya se habla de la excepción ibérica, porque en España y Portugal estamos en cifras récord”.

Recientemente, Beñat Azurmendi, creador de contenido y propietario de la librería Lasai, reveló en un pódcast que el desembolso inicial para poner en marcha una librería independiente asciende a 50.000 euros. Y para que sea rentable, es necesario alcanzar unas ventas que rondan los 1.000 euros diarios. En términos prácticos, esto se traduce en la necesidad de vender unos 70 libros al día si el precio medio es de 20 euros por ejemplar, ya que, de cada libro vendido, el propio librero recibe únicamente el 30% del precio final. Por tanto, para un libro de veinte euros, el librero recibe seis euros. El resto se reparte entre los otros eslabones de la cadena. Esta proporción obliga a calcular cuidadosamente cuántos libros deben venderse diariamente para cubrir gastos y obtener un ingreso digno.