Torrijas que simulan tortilla o monas de Lamine Yamal, inspiración dulce por Semana Santa

Madrid, 29 mar (EFE).- Esta Semana Santa viene de nuevo cargada de torrijas clásicas, otras inspiradas en la tarta Sacher o como trampantojo simulando una dulce tortilla de patatas, también de pestiños o de huevos, y monas de Pascua, entre las que triunfan las réplicas en chocolate del futbolista del Barcelona Lamine Yamal.

Asempas, la patronal que agrupa a cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid, calcula que esta campaña venderán 7,5 millones de torrijas -con la clásica a la cabeza- y un millón de figuritas, monas y huevos de Pascua, junto a otros productos tradicionales de estas fechas como los pestiños y los bartolillos.

El fundador de Panadería Orio, José Pedro Orio, lleva más de 50 años haciendo pan tipo brioche para hacer torrijas en casa y comercializa también el dulce ya listo para consumir, "que ya supone un 90 % de las ventas" en sus tres establecimientos madrileños.

"Mis hijos y yo empezamos a finales de febrero y ya hemos vendido miles de torrijas, todas ellas de la versión clásica", ha explicado antes de apuntar que lo que las diferencia es que están hechas con una masa de pan enriquecida, "con mucha mantequilla y huevo", y, también, "con mucho amor a la profesión, que de eso me sobra".

Paco Fernández, de la panadería Viena La Baguette, se enorgullece de elaborar junto a sus hijos Fran y Maca un pan brioche para torrijas con una "miga consistente y prieta" que no se rompe y es jugosa al empaparse de leche, y que es la materia prima de los postres de más de una quincena de renombrados restaurantes de Madrid.

El maestro pastelero José Fernández (Pastelería Nunos, Madrid), ha preparado para esta Semana Santa una colección de torrijas inspiradas en los sabores de "dulces de consumo habitual", como los rollos de canela, donuts, weikis, roscón o croissant; así como un trampantojo de tortilla de patatas elaborado con torrija y leche frita.

Su obrador también vende torrijas de vino Albariño, pistacho, tiramisú con crema tostada, a la plancha con frutas naturales o de selva negra; así como monas de chocolate de autor hechas por encargo, como una que diseña ahora con la temática "Edad Media", con castillo, espada y lanza, entre otros motivos.

Los 45 establecimientos de Viena Capellanes prevén vender cerca de 33.000 torrijas tradicionales, a las que este año se suma como novedad una inspirada en la tarta Sacher, elaborada con un pan brioche de doble fermentación infusionado con un baño de leche con chocolate negro al 52 % con cobertura bien de albaricoque o de chocolate negro.

El secretario general de la patronal Produlce, Rubén Moreno, ha destacado que la industria del dulce aprovecha esta campaña para lanzar monas de Pascua y huevos de chocolate y que, según han comentado las compañías, este año hay "expectativas de crecimiento respecto a ejercicios anteriores".

Los supermercados e hipermercados incorporan en sus lineales estos productos, mientras que los que disponen de sección de platos preparados venden estos días torrijas que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "siguen lejos de la receta tradicional" por el empleo de aditivos y la sustitución del azúcar por jarabes, lo que las convierte en "alimentos ultraprocesados".

El equipo de cocineros que participó en la cata organizada por la OCU solo salvó a las torrijas elaboradas por El Corte Inglés de la lista de las que incorporan aditivos y otorgó a las de Mercadona el mejor sabor y una buena relación entre calidad y precio.

El Corte Inglés ha confirmado que cada año venden 550.000 unidades de su clásica (pan brioche), su clásica premium (pan de barra) y de la de chocolate negro, a las que se han incorporado para esta Semana Santa una de tiramisú y otra de pistacho.

El presidente del Gremi de Pastissería de Barcelona, Miquel Zaguirre, ha apuntado que este año los pasteleros están disfrutando de una "buena campaña" gracias a que la Semana Santa "ha caído pronto", con "temperaturas frescas", lo que permite trabajar mejor el chocolate y hacer productos "más artísticos y elaborados".

"Se han empezado a vender las figuras de chocolate con bastante antelación", ha añadido antes de indicar que "los clientes más fieles ya están encargando la mona de pastel de cara a los festivos de principios de abril".

Las figuras de animales, los personajes de dibujos animados como K-Pop y Stich, las monas inspiradas en la serie Stranger Things y, sobre todo, la realizadas con motivos del Barcelona y, en concreto, las réplicas de chocolate de Lamine Yamal, son de las más codiciadas, según el gremio barcelonés de pasteleros. EFE

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