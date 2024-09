El PP afirma que presentará una ley de vivienda "seria y rigurosa" frente al "rotundo fracaso" de la estrategia del PSOE

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, ha anunciado que su partido presentará en las próximas semanas una ley de vivienda "serie y rigurosa" que dé solución a este "problema" habitacional que afecta a cientos de miles de personas en España. Lo ha concretado Muñoz en declaraciones a los medios este domingo desde León, después de que el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantase ayer que se presentaría en las próximas semanas una ley de vivienda "completa". "Hay una cuestión que nos preocupa mucho en el PP y por eso esta semana anuncio que vamos a presentar una ley de vivienda. Hemos visto como toda la estrategia de vivienda del Partido Socialista ha sido un rotundo fracaso. No es casualidad que hoy en España el segundo problema de los españoles sea el de la vivienda", ha indicado Muñoz. La vicesecretaria popular ha criticado las políticas "de extrema izquierda" en materia de vivienda del PSOE, que durante seis años ha llevado a cabo "de la mano de sus socios de extrema izquierda", porque "nunca el control de los precios solucionó absolutamente nada". "Es una lección que nos presenta la historia y que desde luego el Partido Popular no puede estar apoyándolo", ha destacado. Muñoz ha asegurado que el Gobierno está apoyando las ocupaciones, "que han aumentado un 39% en los últimos años" y también "medidas que estrangulan el mercado, que no favorecen que la gente quiera alquilar". Además, ha acusado al Gobierno de "atacar" a los pequeños propietarios que con el esfuerzo de toda una vida se han comprado una segunda vivienda, según Muñoz, quien ha señalado "las promesas" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en campaña electoral y que no ha cumplido. "Recordar también todas esas promesas que hizo Pedro Sánchez en todas y cada una de las campañas municipales, europeas, nacionales a las que se ha presentado, de construcción de miles y cientos de miles de viviendas que se han concretado absolutamente en nada. No hay nada de toda esa vivienda que prometió Pedro Sánchez que iba a construir", ha apostillado.

