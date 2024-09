Salvini rechaza que Unicredit traslade sede a Alemania tras mayor presencia en Commerzbank

Roma, 26 sep (EFECOM).- El vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, aseguró este jueves que no vería con buenos ojos la hipótesis de que el banco Unicredit llevara su sede al extranjero tras aumentar su participación en el banco alemán Commerzbank.

"No me agradaría el traslado al extranjero, como a Múnich (Alemania), de un gran banco como Unicredit. No puedo decir que el Gobierno se opone, estamos valorando hipótesis, pero yo no estaría de acuerdo", avanzó en un encuentro en la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma.

En cualquier caso, destacó que se trata de una operación "entre privados".

Unicredit, el segundo mayor banco de Italia, reforzó este lunes su participación en Commerzbank con un aumento de su capital hasta casi el 21 %, aunque ha pedido autorización para llegar al 29,9 % al Banco Central Europeo (BCE), lo que le colocaría en el umbral de la opa.

El canciller alemán, Olaf Scholz, tachó de "ataque inamistoso" esta operación, aunque recalcó que su Gobierno apoya la independencia del banco germano y así se lo ha comunicado a la institución financiera italiana que dirige Andrea Orcel.

"Ataques inamistosos y adquisiciones hostiles no son buenos para los bancos", señaló el político socialdemócrata a los medios alemanes también desde Nueva York.

"El Gobierno federal ha adoptado una postura clara y deja muy claro que no vemos un comportamiento adecuado en Europa y Alemania intentar comprar sin ningún tipo de cooperación o consulta una participación en una empresa utilizando métodos inamistosos", sostuvo.

Acto seguido, el otro vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, defendió como "legítimo" el aumento de la participación de Unicredit en Commerzbank.

"Son iniciativas privadas pero legítimas. No entiendo por qué debería ser un acto hostil cuando una empresa italiana compra en el mercado europeo. Además existen normas, normas europeos, que creo que Unicredit ha respetado", dijo a los medios desde Nueva York.

El también ministro de Exteriores italiano justificó la operación alegando que "en Europa rige el libre mercado". EFECOM

gsm/jla