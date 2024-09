La presidenta BNP Paribas España, citada en querella de García-Carrión por operaciones con derivados de riesgo

La presidenta de BNP Paribas España, Cecilia Boned, y el ex presidente de la entidad, Ramiro Mato, han sido citados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Jumilla (Murcia) en la querella presentada por García-Carrión por operaciones con derivados de alto riesgo. En concreto, el auto dictado el pasado 16 de septiembre amplía la querella presentada por García-Carrión contra su antiguo director financiero, a BNP Paribas en condición de responsable civil subsidiario. De esta forma, a principios de enero de 2025 tendrán que prestar declaración ante la titular de ese Juzgado, y en condición de testigos, tanto Boned como Mato. "Esta resolución refuerza la validez de las pruebas presentadas por García-Carrión, que están contribuyendo al esclarecimiento de los hechos relacionados con las pérdidas económicas que sufrió la empresa a raíz de las operaciones de alto riesgo con derivados financieros realizadas por su exdirector financiero, Felix Villaverde, sin el consentimiento de la empresa y sin su conocimiento", han señalado desde la bodega española. García Carrión interpuso una querella contra Felix Villaverde tras detectar inversiones no autorizadas, realizadas desde 2012, a través de la compraventa de divisas a corto plazo bajo la forma de productos denominados derivados de cambio. Estas operaciones ocasionaron cuantiosas pérdidas financieras, que fueron ocultadas a la compañía, lo que generó un "enorme" daño económico a la empresa. La querella inicial, presentada en 2021, incluía a otras entidades financieras como Goldman Sachs o Deutsche Bank, que en su día pactaron con García-Carrión acuerdos de compensación. No obstante, las mayores pérdidas, que rondan los 100 millones de euros, fueron las ocasionadas por los movimientos especulativos de divisas con BNP Paribas. El propio Félix Villaverde, antiguo director financiero de García-Carrión, reconoció en su declaración ante la jueza que fue el personal de BNP Paribas quien le enseñó a manejar derivados y quien le impulsó a realizar unas maniobras financieras de cada vez más volumen, sin informar a la presidencia de García-Carrión, recuerda la bodega en un comunicado.

